Bartłomiej Lemański nie ukrywa, kto jest jego największym wsparciem. Dominika zaraziła go niecodzienną pasją

Spis treści Bartłomiej Lemański prywatnie. Zdjęcia polskiego siatkarza i jego partnerki Dominiki

Urodzony w stolicy zawodnik o imponującym wzroście 217 centymetrów występuje na pozycji środkowego. Chociaż po raz pierwszy założył koszulkę seniorskiej kadry narodowej już dziewięc lat temu, jego sportowa ścieżka była pełna zakrętów. Uznawany za gigantyczny talent gracz musiał mierzyć się z poważnymi wyzwaniami natury psychologicznej, co bezpośrednio rzutowało na jego dyspozycję meczową. Ciągłe naciski w topowych drużynach, problemy zdrowotne oraz ogromne nadzieje fanów mocno ciążyły na jego barkach. Obecnie 30-letni siatkarz zgłębia tajniki psychologii ze specjalizacją sportową i głośno podkreśla rolę kondycji mentalnej w profesjonalnej rywalizacji.

W pokonywaniu codziennych i zawodowych przeszkód nieoceniona okazuje się jego wieloletnia partnerka Dominika. Siatkarz często zaznacza w swoich internetowych wypowiedziach, że wybranka serca to dla niego absolutnie najważniejszy punkt oparcia w życiu.

- Najbliżsi, w tym moja dziewczyna, to osoby, z którymi zawsze mogę porozmawiać o kotłowaniu się myśli, zawieszaniu i gotującej się głowie - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

To właśnie psychiczna obecność ukochanej sprawiła, że Bartłomiej Lemański zdołał przetrwać najbardziej wymagające etapy swojej sportowej drogi i odzyskać odpowiedni rytm. Za sprawą Dominiki reprezentacyjny zawodnik odkrył w sobie także zupełnie nowe zainteresowania związane z ciężkimi brzmieniami. Dziewczyna zaszczepiła w nim wielką sympatię do rocka oraz metalu, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej. Opanowywanie powszechnie znanych motywów muzycznych i dzielenie wspólnego hobby jeszcze bardziej scementowało ich partnerską relację.

- Moja dziewczyna zaraziła mnie miłością do muzyki rockowej i metalowej. Postanowiłem, że skoro znam już podstawy, to trzeba się dalej rozwijać. Gdy wymyślę sobie, że chcę zagrać jakąś piosenkę, to w wolnych chwilach siadam i próbuję jej się nauczyć. Obecnie pracuję nad riffami Metalliki, Nirvany i Black Sabbath. Sporym wyzwaniem jest też "Ace of Spades", przebój zespołu Motorhead - zdradził w rozmowie z "PS" Bartłomiej Lemański.

Bartłomiej Lemański prywatnie. Zdjęcia polskiego siatkarza i jego partnerki Dominiki

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