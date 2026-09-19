Beata Tyszkiewicz daruje sobie filmową "Lalkę", ale netflixową chętnie obejrzy. Zdradziła dlaczego

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-19 19:56

Beata Tyszkiewicz to legenda polskiego kina, która przed laty wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w słynnej adaptacji “Lalki” Bolesława Prusa. Teraz skomentowała “Lalkenheimera”, czyli jednoczesny debiut aż dwóch nowych adaptacji. Zdradziła, że po serial Netflixa z chęcią sięgnie, na do kina na “Lalkę” w reżyserii Macieja Kawalskiego już nie pójdzie. Udzieliła też zaskakującej rady nowym odtwórczyniom roli Izabeli, Sandrze Drzymalskiej i Kamili Urzędowskiej.

Beata Tyszkiewicz, a obok aktorki w roli Izabeli Łęckiej. O opiniach na temat nowych ekranizacji przeczytasz w Eska.
Autor: Kino Świat/Netflix/ AKPA

Dotąd najpopularniejszą adaptacją “Lalki” Bolesława Prusa była interpretacja Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku, w której role Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego zagrali Beata Tyszkiewicz i ​​Mariusz Dmochowski. Wszystko zmieniło się jednak we wrześniu 2026 roku, kiedy to światło dzienne ujrzą dwie nowe “Lalki” - serialowa, od Netflixa, z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych, oraz filmowa (premiera 30 września) z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim.

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Beata Tyszkiewicz o nowych “Lalkach”. Serial obejrzy, do kina nie pójdzie

W rozmowie z Faktem Beata Tyszkiewicz przyznała, że nie zamierza porównywać nowych “Lalek” do filmu ze swoim udziałem. - W ogóle tego nie porównuję, bo to zupełnie odrębne sprawy. Od premiery filmu Hasa minęło już tyle lat... Nie ma już tych ludzi, nie ma tamtych fachowców i dawnej techniki. Słyszałam jednak, że w nowej adaptacji bardzo zadbano o wystrój i stronę wizualną - rzekła. Zapytana o to, czy widziała już serial Netflixa, odparła, że nie, ale ma zamiar to nadrobić.

- Jeszcze nie widziałam, ale myślę, że obejrzę. W moim wieku ma się już czas na to, żeby oglądać telewizję.

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Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku filmowej “Lalki”. Beata Tyszkiewicz przyznała, że dobrze życzy produkcji i obsadzie, ale chodzenie do kina nie należy już do praktykowanych przez nią zwyczajów.

- Do kina już nie chodzę i raczej nie zrobię wyjątku. W każdym razie życzę wszystkim aktorom po prostu dużej frajdy z premiery ich filmu - skwitowała.

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Beata Tyszkiewicz z nietypową radą dla nowych Łęckich

W ten samej rozmowie poruszono temat aktorek, które podjęły się zinterpretowania postaci Izabeli Łęckiej. Z uwagi na fakt, iż oba projekty mają szansę ponieść się za granicą (netflixowa “Lalka” już to zresztą robi) 88-letnia aktorka zażartowała, że Sandra Drzymalska i Kamila Urzędowska winny pokusić się o pseudonimy artystyczne. - Nie kojarzę tych aktorek, ale myślę, że powinny obrać sobie pseudonimy. Mają tak trudne nazwiska, że aż przykro zaczynać karierę od czegoś, czego nikt na świecie nie będzie w stanie zapamiętać - podsumowała żartobliwie Beata Tyszkiewicz. 

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski
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