GKS Katowice lepszy od Cracovii. Zdecydował gol w 90. minucie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-19 19:44

W emocjonującym meczu piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice pokonał przed własną publicznością Cracovię Kraków 3:2. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w samej końcówce spotkania Ilja Szkurin.

Noga piłkarza uderzająca w piłkę na boisku. O wygranej GKS Katowice z Cracovią przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza kopiącego białą piłkę na mokrej murawie w trakcie meczu.

Emocjonująca druga połowa meczu

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy GKS Katowice a Cracovią Kraków zakończyła się bezbramkowym remisem. Prawdziwe emocje rozpoczęły się zaraz po przerwie, kiedy w 46. minucie Martin Minczew strzałem głową wyprowadził gości na prowadzenie. Odpowiedź gospodarzy nadeszła szybko, gdy w 54. minucie rzut karny skutecznie wyegzekwował Bartosz Nowak.

Kilkanaście minut później GKS Katowice objął prowadzenie po strzale Mateusza Wdowiaka w 62. minucie. Cracovia nie dała za wygraną i w 72. minucie Lasse Nordas wyrównał wynik, posyłając piłkę do siatki głową. Losy spotkania rozstrzygnęły się w samej końcówce.

Decydujący cios Szkurina w końcówce

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w 90. minucie Ilja Szkurin zdobył bramkę dającą zwycięstwo drużynie GKS Katowice. Spotkanie przyciągnęło na trybuny 12 427 widzów, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał arbiter Szymon Marciniak z Płocka.

W trakcie meczu sędzia ukarał zawodników żółtymi kartkami. W zespole gospodarzy upomnienie otrzymał Marcel Wędrychowski, natomiast w drużynie Cracovii ukarani zostali Mohamed Berte i Sayfallah Ltaief. Ostatecznie trzy punkty zostały w Katowicach po pełnym zwrotów akcji pojedynku.

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