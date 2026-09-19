Mistrzostwa Europy siatkarzy. Polacy pewnie awansowali do ćwierćfinału turnieju

Gładkie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy siatkarzy

Polscy siatkarze pokonali Łotwę w trzech setach 25:17, 25:16 i 25:16. Sobotnie spotkanie w bułgarskiej Sofii od początku toczyło się pod absolutnym dyktando biało-czerwonych. Drużyna pewnie weszła w rundę pucharową po wcześniejszym zajęciu pierwszego miejsca w grupie B. Do wyjściowego składu po drobnych problemach zdrowotnych powrócił Wilfredo Leon.

Pierwsza partia szybko ułożyła się po myśli podopiecznych trenera Nikoli Grbicia. Skuteczne zagrywki Szymona Jakubiszaka oraz niezwykle szczelny blok pozwoliły na błyskawiczne objęcie prowadzenia 7:2. Zespół z każdą kolejną akcją powiększał bezpieczny dystans punktowy nad niżej notowanym rywalem. Inauguracyjnego seta zakończyła zepsuta zagrywka Tomassa Silavsa, ustalając wynik na 25:17.

Kto będzie kolejnym rywalem polskiej kadry?

W drugiej i trzeciej odsłonie meczu obraz gry na parkiecie nie uległ większej zmianie. Zdecydowanie najlepiej w polskim zespole prezentował się Tomasz Fornal, który zapisał na swoim koncie aż 19 punktów. Szkoleniowiec systematycznie rotował składem, dając cenną szansę zmiennikom na zaprezentowanie swoich umiejętności. Na boisku pojawili się z powodzeniem między innymi Kamil Semeniuk oraz Jakub Nowak.

Wtorkowy ćwierćfinał w bułgarskiej stolicy stanowi kolejny ważny krok w drodze po wymarzone medale. Następnym przeciwnikiem liderów światowego rankingu będzie zwycięzca zaciętego pojedynku Bułgarii z Niemcami. Polska kadra przystępuje do tej fazy zmagając się z presją obrońców tytułu i aktualnych triumfatorów Ligi Narodów. Najważniejsze, decydujące spotkania europejskiego czempionatu odbędą się ostatecznie we Włoszech.