Letnia Grand Prix w Rasnovie. Życiowy sukces Anny Twardosz

Kto stanął na podium w Rumunii?

Reprezentantka Polski zaprezentowała znakomitą formę na normalnym obiekcie w Rasnovie, lądując na 96 m oraz 90 m, co przełożyło się na łączną notę 256,1 pkt. To debiutanckie zwycięstwo Anny Twardosz w zawodach tej rangi, które pozwoliło jej wyprzedzić drugą Ringo Miyajimę aż o 19,1 pkt. Japonka w swoich próbach uzyskała odległości 91,5 m i 88 m.

Na najniższym stopniu podium stanęła Chinka Bing Dong, która dzięki skokom na 92 m i 89,5 m zgromadziła 233,2 pkt. Dzięki wygranej Twardosz awansowała na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu z dorobkiem 174 punktów. Liderką zestawienia pozostaje Słowenka Ema Klinec, która uzbierała 285 punktów i wyprzedza Japonkę Yuki Ito oraz Chinkę Ping Zheng.

Jak spisali się polscy skoczkowie?

W rywalizacji mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Japończyk Naoki Nakamura, który lądując na 93 m i 96 m zdobył 234,1 pkt. Drugie miejsce zajął Amerykanin Jason Colby z notą 215,2 pkt, a podium uzupełnił Norweg Kristoffer Eriksen Sundal z wynikiem 214,7 pkt. Dzięki dzisiejszemu triumfowi Nakamura zapewnił sobie ostateczne zwycięstwo w całej klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix, gromadząc 392 punkty.

Biało-Czerwoni nie zdołali włączyć się do walki o najwyższe lokaty w sobotnich zmaganiach. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Paweł Wąsek, który zajął dziewiąte miejsce po skokach na 84 m i 92,5 m. Dawid Kubacki uplasował się ostatecznie na 18. miejscu, a Jan Galica był 28. Jutro w Rasnovie odbędą się kolejne konkursy kobiet i mężczyzn.