Letnie Grand Prix w skokach dla Nakamury. Kto ma najwięcej triumfów w historii?

Triumf Japończyka w cyklu LGP

Japończyk Naoki Nakamura zapewnił sobie ostateczne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2026. Tegoroczna edycja prestiżowego cyklu zgromadziła na starcie czołowych zawodników ze światowej czołówki. Sezon letnich zmagań na igelicie oficjalnie zakończy się 25 października, kiedy to odbędą się finałowe zawody w niemieckim Klingenthal.

Triumf azjatyckiego zawodnika przerywa niedawną serię zwycięstw polskich skoczków w letniej rywalizacji. W 2024 roku w całym cyklu bezkonkurencyjny okazał się reprezentant naszego kraju, Paweł Wąsek. Dwa lata wcześniej, w sezonie 2022, po trofeum sięgnął z kolei Dawid Kubacki.

Kto ma najwięcej wygranych w historii?

Absolutnym rekordzistą pod względem liczby wygranych w klasyfikacji końcowej Letniego Grand Prix jest Dawid Kubacki. Reprezentant Polski ma na swoim koncie cztery triumfy w tym elitarnym cyklu. Doświadczony zawodnik okazywał się najlepszy na igelicie w latach 2017, 2019, 2020 oraz 2022.

We wcześniejszych latach rywalizację zdominowało dwóch wybitnych skoczków, którzy wygrywali zmagania po trzy razy. Adam Małysz triumfował w klasyfikacji generalnej w sezonach 2001, 2004 i 2006. Z kolei utytułowany Austriak Thomas Morgenstern sięgał po ostateczne zwycięstwo w latach 2003, 2007 oraz 2011.