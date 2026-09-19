Huczne wesele tenisowych gwiazd! Mackenzie McDonald i Maria Mateas po ślubie

Mackenzie McDonald, amerykański tenisista, pożegnał się z życiem kawalerskim, a jego ślub z Marią Mateas wywołał sporo emocji wśród kolegów po fachu.

Na hucznym weselu nie zabrakło życzeń od tenisowych gwiazd, a wybranka zawodnika jest nie tylko aktywną sportsmenką, ale gra również ważną rolę w jego zespole trenerskim .

. Warto sprawdzić, jak wyglądała uroczystość, kto pojawił się na liście gości i jaką dokładnie funkcję pełni żona amerykańskiego gracza.

Ślub w tenisowym świecie. Zobacz, kto gratulował Mackenzie McDonaldowi i Marii Mateas

Mackenzie McDonald nie jest już kawalerem. Zawodnik, który pod koniec sierpnia zakończył zmagania w kwalifikacjach do US Open, zdecydował się na przerwę w karierze z niezwykle ważnego powodu. Amerykanin stanął na ślubnym kobiercu ze swoją wybranką, Marią Mateas. Świeżo upieczeni małżonkowie pochwalili się radosną nowiną w internecie, zamieszczając zdjęcie opatrzone krótkim komentarzem.

Przeczytaj także: Iga Świątek przyłapana w windzie. A Rybakina pozuje w białej kreacji

Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce Pytanie 1 z 10 1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska? A. Warszawa B. Kraków C. Dąbrowa Górnicza D. Katowice Następne pytanie

– Mr. and Mrs. McDonald

Pod instagramowym wpisem błyskawicznie zaroiło się od życzeń. Ciepłe słowa w komentarzach zostawili między innymi Tommy Paul, Coco Gauff oraz Taylor Townsend, co dowodzi, że para cieszy się ogromną sympatią wśród czołowych reprezentantów Stanów Zjednoczonych i w całym tenisowym środowisku.

Maria Mateas wspiera męża na korcie. Została jego trenerką

Małżonkowie, którzy zaręczyli się w kwietniu 2022 roku, świetnie zdają sobie sprawę z trudów kariery sportowej. Sama Maria Mateas gra bowiem profesjonalnie w tenisa, dzięki czemu łatwiej jest im pogodzić wspólne życie z wymagającym kalendarzem i częstymi podróżami na turnieje.

Co ciekawe, w ostatnich miesiącach żona tenisisty stała się kluczową postacią w jego obozie. Jak podają zagraniczne serwisy, Mateas coraz częściej jeździ z 31-latkiem na kolejne imprezy, gdzie sprawdza się w roli jego podróżującej trenerki. Taki układ świadczy o ogromnym zaufaniu i wyjątkowej więzi między partnerami.

Zobacz też: US Open 2026: Premie. Ile zarobi zwycięzca finału? Rekordowe nagrody finansowe