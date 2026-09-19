Zjawiskowe panny młode: Bianka i Helena zachwyciły sukniami na ślubach z Chajzerem i Brzozowskim

Filip Chajzer poślubił Biankę. Zjawiskowa suknia panny młodej

Dziś Filip Chajzer przeżywa wyjątkowe chwile. Zaledwie kilka godzin temu prezenter stanął na ślubnym kobiercu z 20-letnią Bianką. Ceremonia odbyła się w jednym z kościołów w Krakowie, a nowożeńcom towarzyszyli najbliżsi oraz garstka przyjaciół. Wśród gości znaleźli się rodzice pana młodego, Zygmunt i Dorota Chajzerowie. Zabrakło natomiast matki i babci panny młodej, a także syna prezentera z jego poprzedniego związku z Małgorzatą Walczak.

W dniu ślubu zakochani zadbali o nienaganny wygląd. Filip Chajzer zaprezentował się w granatowym, prążkowanym garniturze, którym chwalił się już wcześniej. Bianka zdecydowała się na minimalistyczną, ale niezwykle elegancką kreację. Wybrała dopasowaną suknię o fasonie delikatnej syrenki, która idealnie podkreśliła jej figurę. Gładka tkanina i szeroki dekolt eksponujący ramiona nadały stylizacji nowoczesnego sznytu. Całość dopełnił subtelny welon oraz nierzucająca się w oczy biżuteria.

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Żona Rafała Brzozowskiego w romantycznej sukni ślubnej

Na początku sierpnia miał miejsce inny głośny ślub w polskim show-biznesie. Rafał Brzozowski długo trzymał szczegóły uroczystości w sekrecie. Relacja muzyka z Heleną trwa już od wielu lat – połączyła ich wspólna miłość do muzyki.

Ceremonia i wesele Brzozowskich były znacznie bardziej wystawne niż u Chajzerów. Również stylizacja Heleny mocno różniła się od sukni Bianki, stawiając na romantyczny przepych. Góra kreacji w formie gorsetu była bogato zdobiona koronką, z podobnym motywem na rękawiczkach. Rozkloszowany dół, uszyty z wielu warstw lekkiego tiulu, nadawał sukni bajkowego, obszernego kształtu. Co ciekawe, suknia miała delikatny, różowy odcień. Helena przygotowała na ten dzień więcej niż jedną kreację – podczas wesela zaprezentowała się w innej, równie pięknej sukni ślubnej.

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