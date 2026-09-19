Zjawiskowe panny młode: Bianka i Helena zachwyciły sukniami na ślubach z Chajzerem i Brzozowskim

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-19 18:28

Filip Chajzer poślubił młodą wybrankę, a niedawno przed ołtarzem stanął też Rafał Brzozowski. Obaj panowie wyglądali szykownie, ale to panny młode skradły całą uwagę. Żony znanych Polaków wybrały skrajnie różne kreacje. Która suknia zrobiła na was większe wrażenie?

Filip Chajzer poślubił Biankę. Zjawiskowa suknia panny młodej

Dziś Filip Chajzer przeżywa wyjątkowe chwile. Zaledwie kilka godzin temu prezenter stanął na ślubnym kobiercu z 20-letnią Bianką. Ceremonia odbyła się w jednym z kościołów w Krakowie, a nowożeńcom towarzyszyli najbliżsi oraz garstka przyjaciół. Wśród gości znaleźli się rodzice pana młodego, Zygmunt i Dorota Chajzerowie. Zabrakło natomiast matki i babci panny młodej, a także syna prezentera z jego poprzedniego związku z Małgorzatą Walczak.

W dniu ślubu zakochani zadbali o nienaganny wygląd. Filip Chajzer zaprezentował się w granatowym, prążkowanym garniturze, którym chwalił się już wcześniej. Bianka zdecydowała się na minimalistyczną, ale niezwykle elegancką kreację. Wybrała dopasowaną suknię o fasonie delikatnej syrenki, która idealnie podkreśliła jej figurę. Gładka tkanina i szeroki dekolt eksponujący ramiona nadały stylizacji nowoczesnego sznytu. Całość dopełnił subtelny welon oraz nierzucająca się w oczy biżuteria.

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Żona Rafała Brzozowskiego w romantycznej sukni ślubnej

Na początku sierpnia miał miejsce inny głośny ślub w polskim show-biznesie. Rafał Brzozowski długo trzymał szczegóły uroczystości w sekrecie. Relacja muzyka z Heleną trwa już od wielu lat – połączyła ich wspólna miłość do muzyki.

Ceremonia i wesele Brzozowskich były znacznie bardziej wystawne niż u Chajzerów. Również stylizacja Heleny mocno różniła się od sukni Bianki, stawiając na romantyczny przepych. Góra kreacji w formie gorsetu była bogato zdobiona koronką, z podobnym motywem na rękawiczkach. Rozkloszowany dół, uszyty z wielu warstw lekkiego tiulu, nadawał sukni bajkowego, obszernego kształtu. Co ciekawe, suknia miała delikatny, różowy odcień. Helena przygotowała na ten dzień więcej niż jedną kreację – podczas wesela zaprezentowała się w innej, równie pięknej sukni ślubnej.

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Filip Chajzer z żoną Bianką w kościele. Na miniaturach portret Bianki oraz tył sukni Heleny. O ślubach przeczytasz na Eska.
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Wesele Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec

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