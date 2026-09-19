Korona Kielce lepsza od Rakowa. Mariusz Stępiński bohaterem spotkania

Zwycięstwo gospodarzy po emocjonującym meczu

Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3:2. Wynik otworzył Mariusz Stępiński, wykorzystując rzut karny w 20. minucie. Chwilę później prowadzenie dla gospodarzy podwyższył Camilo Mena.

W 58. minucie bramkę kontaktową dla Rakowa Częstochowa zdobył Lamine Diaby-Fadiga. Odpowiedź Korony była błyskawiczna – w 62. minucie kolejną jedenastkę na gola zamienił Stępiński. W końcówce straty gości zmniejszył Bogdan Mircetić.

Raków wciąż zamyka tabelę

Mecz, rozegrany w sobotę, 19 września 2026 roku, przyniósł Koronie Kielce pierwsze domowe zwycięstwo w tym sezonie. Przed własną publicznością zespół zaprezentował solidną grę. Na trybunach zasiadło 11 377 widzów.

Sytuacja gości staje się coraz trudniejsza. Raków Częstochowa z zaledwie trzema punktami na koncie pozostaje czerwoną latarnią ligowej tabeli. Drużyna z Częstochowy będzie musiała szybko szukać punktów w kolejnych spotkaniach.