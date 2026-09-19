"Lalka". Będzie 2. sezon serialu Netflixa? Odpowiedź wcale nie jest oczywista

"Lalka" Netflixa prawdziwą sensacją

Serialowa "Lalka" wywołuje emocje, zbiera cięgi i pochwały oraz rozgrzewa internet do czerwoności. Choć Netflix od początku jasno sygnalizował, że fabuła odstawać będzie od tego, co znamy z powieści Bolesława Prusa, wielu Polaków uważa tę wersję opowieści o Stanisławie Wokulskim (Tomasz Schuchardt) i Izabeli Łęckiej (Sandra Drzymalska) za profanację. Inni chwalą zaś serial Pawła Maślony za brawurę i odwagę.

W opisie fabuły zaprezentowanym przez Netflixa czytamy: Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.

CZYTAJ TEŻ: Zagraniczni krytycy ocenili "Lalkę". Porównują ją do "Bridgertonów", ale wytknęli kilka błędów

"Lalka" Netflixa doczeka się 2. sezonu?

Choć pomysł o nakręceniu kolejnych odcinków "Lalki" może wydawać się kuriozalny, jest jak najbardziej realny. Serial z pewnością odnotuje odpowiednio wysokie wyniki oglądalności, by skusić Netflixa do zamówienia kontynuacji. Miejmy też na uwadze, że zakończenie serialu drastycznie odbiega od tego, co znamy z książki Prusa, pozostawiając twórcom otwartą furtkę. A tak się składa, że mają z czego szyć - ukazały się bowiem aż trzy książkowe kontynuacje.

W 2012 roku ukazał się romans erotyczny autorstwa Romana Praszyńskiego, zatytułowany "Córka Wokulskiego". - Seks, anioły, zamach na cara. A także, co naprawdę stało się ze Stanisławem Wokulskim? I jak Izabela Łęcka wyrosła na międzynarodową aferzystkę? Romans erotyczny, z całą galerią bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa, na tle Warszawy końca XIX wieku. W powieści tej czytelnik znajdzie miłość, zamach na cara, pociąg pełen złota. Wszystko o czym nie mógł napisać Prus: seks, zaborcy, rewolucjoniści. Świetne dialogi, książka kontrowersyjna i pełna humoru - czytamy w oficjalnym opisie proponowanym przez wydawnictwo MWK Sp. z o.o.

Co więcej, 16 września br. "Lalka" doczekała się dwóch kolejnych kontynuacji. Jakub Jarno w "Marionetce" zaprezentował swoją interpretację losów dzieci Wokulskiego i Łęckiej, którzy spotykają się w Polsce czasów PRL-u, zaś Bogumił Wójcik w "Wokulskim" skupił się na "realistycznym" ukazaniu dalszych losów Staśka.

– To jest jakaś opowieść o poszukiwaniu własnej integralności. Mnie to bardzo podoba. To jest podjęcie pod rękę też największego bohatera literatury polskiej – ocenił literaturoznawca prof. Karol Samsel [za: Radio Wnet].

CZYTAJ TEŻ: "Lalka" Netflixa podzieli Polaków, ale czy poza sensacją ma nam cokolwiek do zaoferowania? - RECENZJA