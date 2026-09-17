Zagraniczni krytycy ocenili "Lalkę". Porównują ją do "Bridgertonów", ale wytknęli kilka błędów

"Serial ma szansę przybliżyć 'Lalkę' milionom widzów na całym świecie, poszukującym produkcji w stylu 'Bridgertonów' i 'Pozłacanego wieku' - tak jeszcze przed premierą o "Lalce" Netflixa pisał The New York Times. Teraz, gdy serial w reżyserii Pawła Maślony hula już po serwisie, pojawiły się pierwsze zagraniczne recenzje. Jest dobrze, ale nie doskonale.

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Zagraniczni krytycy chwalą "Lalkę" Netflixa

Florian Etcheverry z What's on Netflix, który przyznał "Lalce" 3 gwiazdki na 5 możliwych pisze, że "spełnia i przewyższa ona oczekiwania wobec tego, jak powinien wyglądać prestiżowy dramat Netflixa" i ocenia, że bez trudu plasuje się w czołówce najlepszych europejskich produkcji oryginalnych tego roku. - "Lalka" to zachwycająca rozmachem i wręcz hipnotyzująca opowieść o walce o wpływy oraz wzlotach i upadkach towarzyszących drodze młodej kobiety do wyzwolenia w XIX-wiecznej Polsce - czytamy w recenzji.

Md Imran z K-waves and Beyond zachwala aktorów, zwłaszcza Sandrę Drzymalską za jej nieprzewidywalność oraz Tomasza Schuchardta za niebywałą umiejętność wprawiania widza w dyskomfort.

- Najbardziej podoba mi się to, że główny wątek romantyczny nie podąża utartym schematem klasycznej historii miłosnej. Uczucie Wokulskiego do Izabeli jest prawdziwe, jednak jego zachowanie bywa momentami dość niezręczne. [...] Izabela również nie jest postacią jednoznaczną; bywa samolubna, złośliwa i silnie przywiązana do podziałów klasowych, czego dowodem są jej słowa do Wokulskiego, że pieniądze nigdy nie zrównają go z arystokracją. Mimo to stara się ona sprzeciwić porządkowi społecznemu, który nieustannie ją odrzuca. [...] To właśnie ta sprzeczność czyni Izabelę tak fascynującą postacią - ocenia.

Nie wszystko zagrało - zarzuty wobec serialowej "Lalki"

Jednocześnie Imran zauważa, że największym problemem "Lalki" jest brak zdecydowania twórców w kwestii tego, która historia powinna grać pierwsze skrzypce. No i bywa zbyt łopatologicznie. - Produkcja oferuje bardzo atrakcyjny wątek romantyczny, ale równolegle toczy się w niej śledztwo w sprawie podpalenia – element zagadkowy, który odciąga uwagę widza od bardziej angażującego konfliktu. [...] Serial porusza wiele fascynujących zagadnień dotyczących kwestii klasowych, płci, bogactwa, nauki czy statusu społecznego, jednak poszczególne wątki nie są traktowane z równą uwagą. Chwilami dialogi czynią społeczne konflikty nieco zbyt oczywistymi, zamiast pozwolić, by to zachowanie bohaterów mówiło samo za siebie - podsumowuje.

Joel Keller z Decider narzeka zaś na powolne tempo, lecz docenia nieszablonowość opowieści. - Zdaje się oferować widzom znacznie więcej niż typowe, przesycone romansami i namiętnością dramaty kostiumowe, jakich ostatnio nie brakowało. Jednak scenarzyści zdecydowanie zbyt długo każą czekać na to, by akcja nabrała rumieńców i stała się naprawdę interesująca.

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