Bagi dogadał się z Polsatem. Kontrowersyjna "Farma Bagiego" wróci na YouTube. Jest oświadczenie influencera!

W 2025 roku Mikołaj "Bagi" Bagiński przestał być już wyłącznie gwiazdą Internetu i ruszył na podbój telewizji. Influencer znany z grupy DRE$$CODE wystartował w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", wygrywając finał z olbrzymim poparciem swoich fanów. Jego przygoda z telewizją się jednak nie zakończyła, a zwycięstwo w show pozostawiło też w jego życiu inny efekt: prywatnie związał się ze swoją taneczną partnerką, Magdaleną Tarnowską. Ostatnio jednak nad chłopakiem pojawiły się czarne chmury, ale problem udało się zażegnać.

"Farma Bagiego" zniknęła po pierwszym odcinku. Powstał spory skandal

Internetowy program "Farma Bagiego" spotkał się ze sporym zainteresowaniem, jednak ostatecznie doprowadził też do napięcia pomiędzy popularnym influencerem a Telewizją Polsat. Według medialnych doniesień sytuacja z publikacją youtubowego show przypominającego hitowy program "Farma" zirytowała samego Edwarda Miszczaka. Bagi miał działać zupełnie za plecami stacji oraz firmy, która jest oryginalnym producentem telewizyjnego show. Pierwszy odcinek "Farmy Bagiego" został usunięty z oficjalnego kanału influencera, a plotki głosiły, że skandal doprowadzi do wykluczenia Magdy Tarnowskiej z obsady kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami".

Bagi wydał oświadczenie. Internetowa "Farma" powraca

26 czerwca po południu Mikołaj "Bagi" Bagiński opublikował w mediach społecznościowych wspólne oświadczenie, z którego wynika, że doszło do porozumienia między nim a Polsatem oraz firmą, która udziela specjalnej licencji na program "Farma". Jego internetowa wersja wymyślona przez Bagiego powróci do Internetu już 27 czerwca. Jak możemy przeczytać w komunikacie, Polsatowi zależy na wsparciu gwiazd Internetu, ale w oparciu o uczciwe zasady.

"Telewizja Polsat, Fremantle i Mikołaj Bagiński doszli do porozumienia, dzięki któremu "Farma Bagiego" wraca na YouTube'a. Mikołaj Bagiński dziękuje Telewizji Polsat i Fremantle za otwartość na rozmowy oraz możliwość wspólnego kontynuowania projektu. Telewizja Polsat współpracuje z wieloma twórcami internetowymi, aktywnie i chętnie ich wspiera, podkreślając jednocześnie, że wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z zasadami. "Farma Bagiego" wraca i zapraszam do jej oglądania na platformie YouTube" - przekazał Mikołaj Bagiński.

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