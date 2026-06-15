"Farma Bagiego" - zasady i lista uczestników. O co chodzi w programie Mikołaja Bagińskiego?

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"Farma Bagiego": zasady programu Mikołaja Bagińskiego
Znane z przestrzeni medialnej osobistości wyruszają na tytułową farmę, gdzie zostają przydzielone do dwóch rywalizujących ze sobą obozów. Obie grupy muszą zmierzyć się w różnorodnych konkurencjach, które sprawdzają nie tylko krzepę fizyczną, ale również lotność umysłu zawodników. Aby utrzymać się w grze na dłużej, uczestnicy zmuszeni są do nawiązywania strategicznych sojuszy, ponieważ w programie regularnie organizowane są specjalne narady kończące się eliminacją poszczególnych osób. Cały format czerpie wyraźne inspiracje z popularnych produkcji telewizyjnych, sprytnie łącząc w sobie elementy znane z "Farmy" telewizji Polsat oraz programu "The Traitors".
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Szansa na nagrodę dla fanów
Triumfator całego internetowego show zyska niezwykłą szansę na zrealizowanie marzenia jednego ze swoich sympatyków. Każdy biorący udział w zmaganiach twórca otrzymał przypisany mu unikalny hashtag, który widzowie mogą regularnie wpisywać w sekcji komentarzy pod publikowanymi materiałami wideo. Po wyłonieniu ostatecznego zwycięzcy organizatorzy wylosują jedną osobę spośród wspierających go w sieci internautów. Szczęśliwiec zostanie obdarowany kwotą dziesięciu tysięcy złotych oraz luksusowym wyjazdem wypoczynkowym przeznaczonym dla dwóch osób.
"Farma Bagiego": kto bierze udział w reality show?
Zaproszenie do udziału w najnowszym projekcie internetowym przyjęła niezwykle zróżnicowana grupa twórców i postaci ze świata show-biznesu. W rywalizacji na farmie sprawdzają się następujące osoby:
- Gawronek – działający w sieci influencer
- Crazy Oliwka – prężnie rozwijająca swoje kanały influencerka
- Karolina Mrozicka – influencerka reprezentująca grupę Dre$$code
- Navcia – znana szerszej publiczności ze swoich transmisji streamerka
- Damian Glinka – pracujący na co dzień jako dziennikarz
- Weronika Białek – popularna influencerka
- Maja Janowska – twórczyni łącząca działalność w sieci z karierą muzyczną
- Miłosz Kulesza – kolejny influencer będący członkiem ekipy Dre$$code
- Maciek Operator – osoba odpowiadająca za pracę z kamerą w grupie Dre$$code
"Farma Bagiego": gdzie i kiedy można oglądać?
Najnowsza produkcja rozrywkowa nie jest emitowana na antenie tradycyjnych stacji telewizyjnych. Wszystkie przygotowane przez ekipę materiały wideo trafiają bezpośrednio do sieci i są udostępniane na oficjalnym profilu Mikołaja Bagińskiego w serwisie YouTube. Premierowa odsłona internetowej rywalizacji ujrzała już światło dzienne i jest dostępna dla widzów, natomiast wielki finał całego przedsięwzięcia został oficjalnie zaplanowany na 27 czerwca.