Związki, które narodziły się w "Tańcu z gwiazdami". Bagi i Magda Tarnowska nie byli pierwsi

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

To najsłynniejsza miłość w historii polskiego "Tańca z gwiazdami". Poznali się jesienią 2005 roku podczas 2. edycji programu. Początkowo byli tylko partnerami tanecznymi, ale szybko między nimi pojawiło się uczucie. Wygrali program, a ich związek rozwijał się na oczach całej Polski. W 2008 roku wzięli ślub. Doczekali się syna Adama i córki Heleny. Przez lata uchodzili za wzorowe małżeństwo show-biznesu. W marcu 2022 roku niespodziewanie ogłosili rozstanie po około 17 latach związku.

Rafał Maserak i Małgorzata Foremniak

Ich romans był jednym z największych skandali pierwszych lat programu. Występowali razem w 2. edycji i dotarli do finału. Między aktorką a młodszym o 17 lat tancerzem szybko pojawiła się wyjątkowa chemia. Początkowo oboje zaprzeczali plotkom, jednak po zakończeniu programu media szeroko opisywały ich relację. Związek wzbudzał ogromne emocje ze względu na różnicę wieku i fakt, że Foremniak kończyła wówczas wieloletnie małżeństwo. Ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się po kilku latach.

ZOBACZ TAKŻE: Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili związek! Zamieścili urocze nagranie

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska

Poznali się również w 2. edycji programu. Początkowo starali się ukrywać uczucie, ale widzowie szybko zauważyli, że łączy ich coś więcej niż treningi. Ich związek trwał ponad dekadę i należał do najdłuższych relacji, jakie narodziły się dzięki programowi. Doczekali się córki Julii. Choć nigdy nie wzięli ślubu, przez wiele lat tworzyli rodzinę. Po rozstaniu zachowali dobre relacje i wspólnie wychowują córkę.

Madzia Tarnowska o finale "TzG". Dołożyła cegięgłę do zwycięstwa Gamou

Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska

Poznali się podczas 3. edycji programu. Tworzyli bardzo zgrany duet i ostatecznie zdobyli Kryształową Kulę. W trakcie programu pojawiły się plotki o ich romansie, które później znalazły potwierdzenie. Ich relacja była intensywna, ale stosunkowo krótka. Po zakończeniu programu rozstali się, a każde z nich skupiło się na własnej karierze.

Weronika Marczuk i Rafał Maserak

Po rozstaniu z Foremniak Rafał Maserak ponownie znalazł się w centrum zainteresowania mediów. W czasie wspólnych treningów z Weroniką Marczuk zaczęto spekulować o ich bliskiej relacji. Para przez pewien czas pojawiała się razem publicznie, a media opisywały ich jako jedną z najgorętszych par programu. Związek nie był jednak długotrwały i zakończył się bez większych konfliktów.

Klaudia Halejcio i Tomasz Barański

Poznali się podczas treningów do programu. Początkowo zapewniali, że łączy ich jedynie przyjaźń, jednak po pewnym czasie potwierdzili związek. Byli razem około roku i często pojawiali się na branżowych wydarzeniach. Ostatecznie uznali, że mają inne plany życiowe i rozstali się w przyjaznej atmosferze.

26

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko

Ich relacja należała do mniej medialnych romansów związanych z programem. Poznali się podczas wspólnych treningów, a później przez pewien czas spotykali się prywatnie. Związek nie trwał długo.

Maffashion i Michał Danilczuk

Byli jedną z największych sensacji ostatnich sezonów. Poznali się podczas edycji emitowanej w 2024 roku. Od początku widzowie zauważali wyjątkową chemię między influencerką a tancerzem. Po programie długo podkreślali, że są tylko przyjaciółmi, jednak z czasem zaczęli coraz częściej pojawiać się razem. Nigdy oficjalnie potwierdzili, że są parą, ale raczej każdy jest pewny, że łączyło ich coś więcej.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Ich duet był historyczny, ponieważ tworzyły pierwszą kobiecą parę w polskiej wersji programu. Widzowie bardzo polubili ich relację, a w mediach szybko pojawiły się spekulacje o możliwym romansie. Ostatecznie te plotki się potwierdziły. Zillmann weszła w związek z tancerką po rozstaniu z Julią Walczak.

Natsu i Wojciech Kucina

Podczas treningów szybko znaleźli wspólny język. Po zakończeniu programu zaczęli spędzać razem coraz więcej czasu, publikowali wspólne zdjęcia i pojawiali się razem na wydarzeniach. Ostatecznie potwierdzili, że są parą. Dla młodszych widzów był to jeden z najgłośniejszych romansów ostatnich edycji.