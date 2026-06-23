Magdalena Tarnowska straci pracę w "Tańcu z Gwiazdami"? Wszystko przez samowolkę Mikołaja Bagińskiego

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke znikają z programu "Taniec z Gwiazdami"

Telewizyjny hit utrzymuje się na fali gigantycznej popularności od przeszło dwóch dekad, skutecznie stawiając czoła zmianom nadawcy z TVN na Polsat oraz upływowi czasu. Twórcy formatu nieustannie dwoją się i troją, aby sprowadzić na parkiet najgorętsze postacie polskiego show-biznesu, a angażowanie czołowych influencerów skutecznie przyciąga przed telewizory zupełnie nową, młodszą widownię.

Z każdą kolejną odsłoną widowiska potężną rozpoznawalność zyskiwali sami profesjonaliści uczący kroków. Status pełnoprawnych celebrytów wypracowali sobie chociażby 45-letnia Edyta Herbuś, 42-letni Rafał Maserak, 46-letni Stefano Terrazzino oraz 39-letnia Izabela Janachowska, którzy na stałe zadomowili się w rodzimych mediach po udziale w tanecznych zmaganiach.

Z kolei absolutnymi rekordzistami audycji i jej niekwestionowaną królewską parą są 34-letnia Hanna Żudziewicz i 30-letni Jacek Jeschke, którzy jako małżeństwo zgromadzili łącznie aż sześć głównych trofeów. W osiemnastej transzy rywalizowali przeciwko sobie w decydującym starciu, gdzie to właśnie tancerka poprowadziła 34-letniego Gamou Falla do końcowego triumfu. Utytułowany duet oficjalnie potwierdził, że jesienią odpocznie od telewizyjnych kamer.

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Wiele wskazuje na to, że z telewizyjną widownią pożegna się jeszcze jedna ulubienica formatu. Pod wielkim znakiem zapytania stoją losy 28-letniej Magdaleny Tarnowskiej, która zasiliła trenerskie szeregi w szesnastej edycji. W siedemnastym sezonie szkoliła 24-letniego Mikołaja „Bagina” Bagińskiego, potężnie popularnego twórcę internetowego. Choć technicznie odstawał od rywali, to właśnie on sięgnął po Kryształową Kulę dzięki olbrzymim postępom, które robił z odcinka na odcinek.

Ogromna sympatia internautów śledzących poczynania youtubera szybko spłynęła na jego trenerkę, a w mediach bezustannie krążyły plotki o ich głębokiej relacji. Zainteresowani nie komentowali tych doniesień. W dziewiętnastej edycji tancerka otrzymała pod swoje skrzydła 44-letniego Piotra Kędzierskiego, który potężne braki warsztatowe skutecznie maskował scenicznym humorem. Dziennikarz dotarł do półfinału, gdzie sam dobrowolnie zrezygnował, co wielu tłumaczyło ogromnym wsparciem fanów Bagińskiego, którzy głosowali bezpośrednio na Tarnowską.

W międzyczasie 71-letni dyrektor programowy stacji Edward Miszczak dostrzegł w 24-latku materiał na wiodącą twarz telewizji Polsat. Włodarze testowali go w roli epizodycznego prowadzącego w takich hitach jak „Taniec z Gwiazdami”, „Nasz nowy dom” czy podczas wielkiego finału „Farmy”, co stanowiło poligon doświadczalny przed powierzeniem mu autorskiego programu rozrywkowego.

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Konflikt Mikołaja Bagińskiego z Edwardem Miszczakiem uderzy w Magdalenę Tarnowską?

Telewizyjny sen młodego influencera może się jednak brutalnie zakończyć, przy okazji niszcząc zawodową przyszłość Magdaleny Tarnowskiej w stacji. Zakochani oficjalnie potwierdzili swój związek niedługo po finałowym odcinku i od tamtej pory chętnie afiszują się uczuciem. Zaledwie kilkanaście dni później youtuber udostępnił w internecie debiutancki odcinek projektu „Farma Bagiego”, który niemal w stu procentach kopiował mechanizmy telewizyjnego hitu, angażując internetowych twórców.

Kontrowersyjny materiał błyskawicznie wyparował z sieci, gdy wyszło na jaw, że twórca zrealizował go bez wiedzy i zgody producentów oryginalnej „Farmy”. Jak ustalił serwis Pudelek, ten śmiały ruch potężnie rozzłościł Edwarda Miszczaka, który odwrócił się od niedawnego ulubieńca, a wizerunkowe konsekwencje tego skandalu mogą bezpośrednio wykluczyć 28-latkę z nadchodzącej edycji tanecznego show.

Jeszcze kilka dni temu udział Magdy Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" był niemal pewny. Wszystko zmieniło się jednak po akcji z Bagim. Obecnie trwają rozmowy z nim, od ich finału najprawdopodobniej zależy, czy tancerka ostatecznie pojawi się w programie - przekazała osoba związana z produkcją programu.

Co ciekawe, ewentualny brak popularnej choreografki na ekranie jest podobno na rękę innym zakontraktowanym osobom. Według zakulisowych doniesień, konkurenci dopytują produkcję o status Tarnowskiej, głośno wyrażając swoje obawy przed jej ogromnymi zasięgami.

Nie jest tajemnicą, że niektóre gwiazdy negocjujące udział w show dopytują o jej obecność i otwarcie przyznają, że mają w związku z tym pewne obawy. Uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału ze względu na jej rozpoznawalność oraz wsparcie Bagiego - dodał tajemniczy informator.

Sytuacja zmusza do refleksji nad dalszymi krokami 28-latki w mediach. Czas pokaże, czy Magdalena Tarnowska podąży śladami Hanny Żudziewicz oraz Jacka Jeschke i również zdecyduje się na przerwę od formatu „Dancing With The Stars”.

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