Turniej ATP w Cincinnati. Hubert Hurkacz odpada po zaciętym boju

Rewanż za Wimbledon

To było szóste spotkanie tych zawodników. Tommy Paul wygrał po raz czwarty, rewanżując się za porażkę w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. W całym spotkaniu 69. w rankingu wrocławianin ani razu nie zdołał przełamać serwisu rywala.

W drugiej partii obaj tenisiści świetnie pilnowali własnego podania. Hubert Hurkacz zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w tie-breaku, jednak w pierwszym i trzecim secie decydowało pojedyncze przełamanie na korzyść Amerykanina.

Koniec polskich szans w Cincinnati?

W turnieju w Cincinnati brał udział również Kamil Majchrzak. Polak zakończył jednak swój udział w zawodach już na pierwszej rundzie, co oznacza koniec szans na polski sukces w singlu w tej imprezie.

Wynik meczu drugiej rundy: Tommy Paul (USA, 18) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 6:7 (3-7), 6:3. Zwycięstwo zapewniło Amerykaninowi awans do kolejnego etapu turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach.