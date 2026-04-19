Alicja Szemplińska zachwyciła w Londynie. Urządziła też karaoke dla innych uczestników Eurowizji

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-19 23:21

Eurowizja 2026 tuż-tuż. Uczestnicy tegorocznego, jubileuszowego konkursu w Wiedniu usilnie promują się przed wyjazdem na wielkie, majowe widowisko. Ostatni weekend reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray", spędziła w Londynie. Wiemy, co działo się podczas tamtejszych pre-parties.

Alicja Szemplińska przed Eurowizją 2026 - Londonhagen Euroraveball
Alicja Szemplińska przed Eurowizją 2026 - Londonhagen Euroraveball Alicja Szemplińska w Londynie Alicja Szemplińska w Londynie Alicja Szemplińska przed Eurowizją 2026 - Londonhagen Euroraveball
Eurowizja 2026: "Pray" reprezentuje Polskę w Wiedniu

Decyzją telewidzów i fanów Eurowizji, Alicja Szemplińska wygrała polskie preselekcje do 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wokalistka, która miała reprezentować nasz kraj w odwołanym z powodu pandemii konkursie w 2020 roku, zdobyła tym razem ponad 32% poparcia. Jak powiedziała, jej propozycja "Pray" to manifest walki o swoje marzenia.

Alicja Szemplińska promuje się przed Eurowizją. Artystka podbiła Londyn

Nim przyjdzie czas na wyjazd do Wiednia, gdzie odbędzie się kolejny jubileusz Eurowizji, uczestnicy spotykają się z fanami, udzielają dziesiątek wywiadów międzynarodowej prasie, a także występują na specjalnych imprezach promocyjnych. Za Alicją już największe pre-party w Amsterdamie. Z kolei ostatnie dni polska reprezentantka spędziła w Londynie. Wystąpiła tam na imprezie "Londonhagen Euroraveball", a także na "London Eurovision Party", gdzie zaśpiewała nie tylko "Pray", ale również "Empires" z Eurowizji 2020. Jak napisała na swoim TikToku, zrobiła to specjalnie dla fanów oraz po to, by ostatecznie zamknąć w swojej karierze rozdział związany z odwołanym konkursem. Alicja obowiązkowo spotkała się też z mieszkającymi w brytyjskiej stolicy fanami. Wieczór spędziła zaś w towarzystwie uczestników z kilku innych państw, dla których zorganizowała małą imprezę karaoke. Fotki i nagrania znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Alicja Szemplińska przed Eurowizją 2026 - Londonhagen Euroraveball
Eurowizja 2026 - najważniejsze informacje

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Wokaliści powalczą o kryształowy mikrofon w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, ponieważ to właśnie Austria wygrała ubiegłoroczne zmagania. W tym roku na scenie zobaczymy delegacje zaledwie z 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku. Ten ogromny spadek frekwencji wynika z szeroko zakrojonego bojkotu, który wybuchł po tym, jak organizatorzy pozwolili na start reprezentacji Izraela. Alicja Szemplińska powalczy o awans w pierwszym półfinale, gdzie trafiła na czternastą pozycję startową.

