Nowe wieści w sprawie kontraktu Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają szczegóły

Gdzie zagra Robert Lewandowski? Możliwe scenariusze na przyszłość

Media sportowe od dawna prześcigają się w spekulacjach dotyczących dalszej kariery kapitana reprezentacji Polski po zakończeniu sezonu 2025/2026. Wśród potencjalnych pracodawców wymieniano już potęgi takie jak AC Milan, Manchester United czy Atletico Madryt, a także bardziej egzotyczne kierunki w postaci tureckiego Fenerbahce, amerykańskiej ligi MLS oraz zespołów z Arabii Saudyjskiej. Istnieje jednak spora szansa, że Robert Lewandowski nie zmieni barw klubowych i pozostanie na Camp Nou. Już wcześniej pojawiały się sygnały o możliwym przedłużeniu współpracy, jednak na znacznie gorszych warunkach. Według najnowszych doniesień hiszpańskiego dziennika "Marca", władze klubu z Katalonii odbyły już kluczowe spotkanie z menedżerem piłkarza, Pinim Zahavim, aby zaprezentować konkretny plan.

Robert Lewandowski żegna się z Ligą Mistrzów? Trzy możliwe ścieżki dla kapitana kadry

"Przesłanie jest jasne: Robert Lewandowski ma odegrać nową rolę w nowym projekcie"

Zaproponowana przez zarząd wizja może okazać się dla doświadczonego zawodnika trudna do zaakceptowania i wręcz upokarzająca. Nowa umowa zakładać ma bowiem drastyczne cięcia budżetowe, które oznaczają zmniejszenie obecnej pensji piłkarza o blisko połowę. Dodatkowo reprezentant Polski musiałby pogodzić się z bolesną utratą statusu absolutnej gwiazdy pierwszej linii mistrzów Hiszpanii.

Lewandowski przestałby być głównym zagrożeniem w ataku i musiałby walczyć o miejsce w składzie

Taki bezlitosny scenariusz nakreślili właśnie redaktorzy na łamach gazety "Marca", sugerując zupełnie nowy rozdział w klubowej hierarchii.