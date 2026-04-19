Euroliga koszykarek: Fenerbahce mistrzem po raz trzeci. Czy dominacja tureckich klubów potrwa?

Fenerbahce Opet Stambuł po raz trzeci najlepsze w Eurolidze

Koszykarki Fenerbahce Opet Stambuł zapisały się w historii, po raz trzeci zdobywając mistrzostwo Euroligi. W finale turnieju rozgrywanego w Saragossie, turecki zespół pokonał swojego lokalnego rywala – Galatasaray Cagdas – z wynikiem 68:55. Sukcesy Fenerbahce w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie obejmują również lata 2023-24, co świadczy o ich stałej pozycji w czołówce.

Był to trzeci turecki finał w historii Euroligi koszykarek, co podkreśla siłę klubowego basketu w tym kraju. Finałowy turniej, w którym uczestniczyło sześć zespołów, był rozgrywany w formule Final Six po raz drugi. Fenerbahce, jako drużyna rozstawiona, rozegrało dwa mecze, wcześniej w półfinale pokonując Spar Girona 76:59, a w całym sezonie triumfatorki przegrały zaledwie jedno spotkanie.

Historia Euroligi koszykarek i polskie akcenty

Historia Euroligi kobiet odnotowuje wiele imponujących osiągnięć, wśród których wyróżnia się dominacja Daugawy Ryga. Klub ze stolicy Łotwy, w czasach Związku Radzieckiego, odniósł aż 12 triumfów z rzędu, a łącznie 18 w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy, poprzedniku obecnej Euroligi. Turniej finałowy od 1991 roku rozgrywany był jako Final Four, z wyjątkiem lat 2012-14, kiedy to formułę rozszerzono do ośmiu zespołów. W 2020 roku rozgrywki przerwano z powodu pandemii COVID-19, nie wyłaniając wówczas triumfatora.

Polskie drużyny również miały swoje znaczące momenty w rozgrywkach Euroligi koszykarek. Największe sukcesy obejmują dwa wicemistrzostwa Lotosu VBW Clima Gdynia w 2002 i 2004 roku oraz trzecie miejsce Olimpii Poznań w 1994. Wisła Can-Pack Kraków w 2010 roku uplasowała się na czwartej pozycji, a w 2012 roku, w formule Final Eight, zajęła ósme miejsce. Zespół CCC Polkowice w 2013 roku zajął szóstą pozycję w turnieju finałowym z udziałem ośmiu drużyn.

