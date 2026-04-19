Agustin Egurrola o szansach Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. "Po pewnym czasie po prostu odpuszczasz"

Agustin Egurrola, jako choreograf, wielokrotnie związany był z Eurowizją. Odpowiadał za układy taneczne polskich reprezentantów, w tym m.in. Krystiana Ochmana w 2022 roku. Jak ocenia szanse Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026? Zdradził swoje przemyślenia w rozmowie z Adrianem Rybakiem w ESKI.

Agustin Egurrola o powrocie do "Mam Talent" i szansach Polski na Eurowizji 2026

Podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska z utworem "Prey". Nie jest to "typowo eurowizyjna" piosenka, zapytaliśmy więc Agustina Egurrolę, czy jego zdaniem ma w ogóle jakąkolwiek szansę na sukces w konkursie.

Ten konkurs moim zdaniem jest nieprzewidywalny. Oczywiście są różne zakłady bukmacherskie, wypowiadają się wszyscy eksperci, ale tak naprawdę bardzo trudno powiedzieć, jaka piosenka w tym roku wygra. Już tyle razy próbowałem obstawiać, tyle razy próbowałem wskazywać faworyta. Po pewnym czasie po prostu odpuszczasz. I uważam, że każdy uczestnik powinien po prostu cieszyć się, że jest na tym największym święcie piosenki na świecie - odpowiedział.

A jak ocenia występ samej Alicji? Przyznał, że widział preselekcje i ma dla naszej reprezentantki radę.

Widziałem występ na tych preselekcjach [...]. Ja uważam, że Alicja już dawno powinna jechać na Eurowizję. Jest w dobrych rękach, jeżeli chodzi o reżyserię i choreografię. Trzymam za nią kciuki, ale to jest bardzo trudny konkurs i chciałbym, żeby cieszyła się, że tam jest, a nie myślała o miejscu [które zajmie - przyp. red.].

Agustin Egurrola wspomina Eurowizję. Ma swojego ulubionego reprezentanta?

Z uwagi na długą historię Agustina Egurroli z Eurowizją, nie mogliśmy nie zapytać, czy ma swojego faworyta wśród polskich reprezentantów, z którymi miał okazję pracować.

Każda moja odpowiedź nie będzie dyplomatyczna. Ja chcę tylko powiedzieć, że zawsze występ polskiego reprezentanta jest ogromnym dla mnie przeżyciem. Zawsze trzymam kciuki, bo znam ten konkurs od kulis, od podszewki. Wiem, jak tam jest niezwykle trudno. Jak strasznie dużo hejtu też jest wokół tego konkursu. Dlatego zawsze mówię, żeby cieszyć się, wspierać i skupić się na muzyce, a nie na tym, a nie na miejscu [które się zajmie] - skwitował.

