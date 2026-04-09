Szemplińska przebiła Steczkowską? Mamy dokładne wyniki preselekcji. Tak zagłosowali Polacy

Alicja Szemplińska jest reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji. Wokalistka wywalczyła sobie tę możliwość już po raz drugi, ponieważ miała reprezentować nasz kraj już podczas konkursu w 2020 roku, który został odwołany z powodu pandemii COVID-19. W kolejnym roku na Eurowizję pojechał jednak Rafał Brzozowski. Na utwór "Pray" zagłosowało w tym roku najwięcej widzów, przyznając Szemplińskiej aż 32% poparcia. Ile głosów zebrano i jak dokładnie rozłożyły się w tabeli? Teraz już to wiemy.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Znamy szczegółowe wyniki głosowania

W tym roku widownia polskich preselekcji wyniosła zaledwie 531 tysięcy widzów, jednak poza głosowaniem SMS jeszcze przed konkursem można było oddać do trzech darmowych głosów za pomocą aplikacji TVP VOD. Wyniki poznaliśmy na antenie programu "Pytanie na Śniadanie", jednak telewizja podała wyłącznie procentowy rozkład wszystkich zebranych głosów.

Na wniosek jednego z fanów Eurowizji, powołującego się na prawo dostępu do informacji publicznej, TVP ujawniła szczegóły głosowania. Jak udało nam się dowiedzieć, publiczność oddała 59 137 głosów internetowych (72,55%) i 22 370 głosów SMS (27,55%). Łącznie daje to 81 507 głosów, czyli o 1223 głosy więcej niż w zeszłym roku, kiedy można było wspierać swoich faworytów wyłącznie SMS-owo.

Ostateczne wyniki prezentują się następująco:

Alicja Szemplińska - "Pray" - 26 092 głosy (32,01%) Ola Antoniak - "Don't you try" - 14 992 głosy (18,39%) Basia Giewont - "Zimna woda" - 11 860 głosów (14,55%) Piotr Pręgowski - "Parawany tango" - 9 349 głosów (11,47%) Stasiek Kukulski - "This too shall pass" - 7 838 głosów (9,62%) Karolina Szczurowska - "Nie bój się" - 5 182 głosy (6,36%) Anastazja Maciąg - "Wild child" - 3 275 głosy (4,02%) Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości" - 2 919 głosów (3,57%)

Dla porównania, w ubiegłym roku Justyna Steczkowska otrzymała 31 574 głosy (39,32%). Wokalistka pokonała duet Sw@da x Niczos z wynikiem 19 022 głosów (23,69%) i Dominika Dudka - 11 194 głosów (13,94%).

Darmowa aplikacja i SMS - jak wyglądały wyniki?

Telewizja udostępniła również wyniki z podziałem na werdykt internautów i rezultaty ankiety SMS. W obu rankingach triumfowała Alicja Szemplińska, pokonując Olę Antoniak w aplikacji oraz Basię Giewont w SMS. Zwyciężczyni otrzymała tak duże poparcie fanów w TVP VOD, że wygrałaby nawet wtedy, gdyby nie otrzymała ani jednego SMS-a. Największą różnicę odnotował Stasiek Kukulski: młody wokalista zebrał niespełna 7% głosów internetowych, ale aż 17% poparcia w dniu konkursu.

Wyniki głosowania w aplikacji TVP VOD:

Alicja Szemplińska - 20 350 (34,41%) Ola Antoniak - 11 306 (19,12%) Piotr Pręgowski - 7 996 (13,52%) Basia Giewont - 7 981 (13,50%) Stasiek Kukulski - 4 045 (6,84%) Anastazja Maciąg - 2 837 (4,80%) Karolina Szczurowska - 2 378 (4,02%) Jeremi Sikorski - 2 244 (3,79%)

Wyniki głosowania SMS:

Alicja Szemplińska - 5 742 (25,67%) Basia Giewont - 3 879 (17,34%) Stasiek Kukulski - 3 793 (16,96%) Ola Antoniak - 3 686 (16,48%) Karolina Szczurowska - 2 804 (12,53%) Piotr Pręgowski - 1 353 (6,05%) Jeremi Sikorski - 675 (3,02%) Anastazja Maciąg - 438 (1,96%)

25

Eurowizja 2026 - o konkursie. Kiedy Polska?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja w Wiedniu, za sprawą zeszłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Austriacy zorganizują jubileuszową edycję imprezy w arenie Wiener Stadthalle. Udział bierze 35 państw - najmniej od 2003 roku, z powodu bojkotu wynikającego z dalszego udziału Izraela. Polskę w pierwszym półfinale oraz - trzymajmy kciuki - Wielkim Finale, reprezentować będzie Alicja z utworem "Pray".