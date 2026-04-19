Szokujący finał odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał!

Trwa walka o Kryształową Kulę na parkiecie Polsatu

Osiemnasty sezon tanecznego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. W grze o prestiżowe trofeum, jakim jest Kryształowa Kula, pozostała już mniej niż połowa uczestników. Tydzień temu z rywalizacją pożegnały się dwie pary. Izabella Miko i Albert Kosiński wygrali dogrywkę z Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską, ale na koniec odcinka również musieli opuścić program. Tematem przewodnim tamtego wydania był internet, a w roli współprowadzącego zobaczyliśmy zwycięzcę poprzedniej edycji, Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego.

Nowe pary i taneczne tria w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W najnowszym odcinku doszło do sporego zamieszania, ponieważ to widzowie w poprzednim tygodniu zdecydowali o nowych składach par tanecznych. Uczestnicy stanęli przed trudnym zadaniem, musząc przygotować aż dwa układy. W wyniku głosowania internetowego na parkiecie zobaczyliśmy następujące duety:

Sebastian Fabijański i Daria Syta

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

Zaskakująca decyzja w "Tańcu z Gwiazdami". Kto odpadł z programu?

O losach uczestników tradycyjnie decydowali jurorzy oraz widzowie, którzy mogli głosować za pomocą SMS-ów i bezpłatnej aplikacji. Noty przyznawane przez jury – Rafała Maseraka, Ewę Kasprzyk, Tomasza Wygodę i Iwonę Pavlović – jak zwykle wywołały burzliwe dyskusje w internecie. Jednak prawdziwym wstrząsem okazał się fakt, że w siódmym odcinku z programem nie pożegnała się żadna para!

Oceny od jury ukształtowały się następująco:

Sebastian Fabijański i Daria Syta - 37 punktów;

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke - 38 punktów;

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś - 36 punktów;

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz - 25 punktów;

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska - 40 punktów;

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz - 40 punktów.

30

Oni wciąż mają szansę na zwycięstwo w "Dancing with the Stars"

Oto lista par, które kontynuują swoją przygodę w tanecznym show:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z kolei z programem pożegnali się dotychczas:

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski