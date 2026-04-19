Szokujący finał odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał!

Trwa walka o Kryształową Kulę na parkiecie Polsatu
Osiemnasty sezon tanecznego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. W grze o prestiżowe trofeum, jakim jest Kryształowa Kula, pozostała już mniej niż połowa uczestników. Tydzień temu z rywalizacją pożegnały się dwie pary. Izabella Miko i Albert Kosiński wygrali dogrywkę z Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską, ale na koniec odcinka również musieli opuścić program. Tematem przewodnim tamtego wydania był internet, a w roli współprowadzącego zobaczyliśmy zwycięzcę poprzedniej edycji, Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego.
Nowe pary i taneczne tria w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"
W najnowszym odcinku doszło do sporego zamieszania, ponieważ to widzowie w poprzednim tygodniu zdecydowali o nowych składach par tanecznych. Uczestnicy stanęli przed trudnym zadaniem, musząc przygotować aż dwa układy. W wyniku głosowania internetowego na parkiecie zobaczyliśmy następujące duety:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz
Zaskakująca decyzja w "Tańcu z Gwiazdami". Kto odpadł z programu?
O losach uczestników tradycyjnie decydowali jurorzy oraz widzowie, którzy mogli głosować za pomocą SMS-ów i bezpłatnej aplikacji. Noty przyznawane przez jury – Rafała Maseraka, Ewę Kasprzyk, Tomasza Wygodę i Iwonę Pavlović – jak zwykle wywołały burzliwe dyskusje w internecie. Jednak prawdziwym wstrząsem okazał się fakt, że w siódmym odcinku z programem nie pożegnała się żadna para!
Oceny od jury ukształtowały się następująco:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta - 37 punktów;
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke - 38 punktów;
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś - 36 punktów;
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz - 25 punktów;
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska - 40 punktów;
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz - 40 punktów.
Oni wciąż mają szansę na zwycięstwo w "Dancing with the Stars"
Oto lista par, które kontynuują swoją przygodę w tanecznym show:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Z kolei z programem pożegnali się dotychczas:
- 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
- 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski