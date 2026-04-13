Alicja Szemplińska wystąpiła w Amsterdamie. Tak będzie wyglądał występ na Eurowizji? Fani oczarowani!

Decyzją telewidzów, w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentantką Polski będzie Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Wokalistka wygrała preselekcje zarówno w głosowaniu internetowym, jak i w głosowaniu SMS. Czy przeniesie ten sukces na scenę w Wiedniu? Ostatnio wystąpiła na swoim pierwszym pre-party, imprezie promocyjnej przed wielką imprezą w maju.

Polska w pierwszym półfinale Eurowizji. Reprezentantkę wybrali widzowie

W losowaniu Polsce przypadła druga połowa pierwszego półfinału tegorocznej Eurowizji. To oznacza, że propozycja Telewizji Polskiej wybrzmi na scenie we wtorek, 12 maja. Polskie preselekcje z wynikiem 32% głosów zwyciężyła Alicja Szemplińska, która miała reprezentować Polskę już w 2020 roku, kiedy Eurowizję odwołano z powodu pandemii. Jak postanowiła produkcja tegorocznego show, Polka zaśpiewa jako przedostatnia w półfinałowym koncercie, z numerem czternastym. Aby awansować, musi pokonać przynajmniej pięcioro rywali.

Alicja Szemplińska w Amsterdamie. Czy tak będzie wyglądać "Pray" na Eurowizji?

Mimo intensywnych prób do występu na samej Eurowizji jej uczestnicy dbają też o kontakt z fanami oraz widoczność w mediach. Za nami imprezy typu pre-party w Oslo oraz Amsterdamie. W stolicy Holandii zjawiła się zdecydowana większość stawki, w tym reprezentantka Polski. Alicja Szemplińska zaśpiewała "Pray" w całkiem nowej oprawie graficznej, w porównaniu z jej występem z preselekcji. Na wizualizacjach widzimy między innymi pękające witraże.

Czy tak będzie wyglądać docelowy występ do "Pray" na Eurowizji 2026? Tego nie wiemy. Artystka nie zdradza szczegółów tych przygotowań, ale wiemy już, że na scenie będzie jej towarzyszyć rekwizyt w dużym rozmiarze. Od razu po powrocie z "Eurovision in Concert" w Amsterdamie, Szemplińska ruszyła na próbę z tancerzami, tym samym potwierdzając fanom, że pojawią się oni w jej show. Fotki z pre-party znajdziecie w naszej galerii.

Eurowizja 2026 - o konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Miejsce imprezy jest arena Wiener Stadthalle w stolicy Austrii, która wygrała zeszłoroczny konkurs. Udział wezmą propozycje z 35 państw, najmniej od 2003 roku z powodu bojkotu wywołanego przez dalszą obecność reprezentacji Izraela. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

