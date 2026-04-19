Jagiellonia Białystok pokonuje Arkę Gdynia. Co dalej z marzeniami o mistrzostwie i utrzymaniu?

Ważne zwycięstwo Jagiellonii nad Arką Gdynia

Dla obu drużyn spotkanie w Gdyni miało kluczowe znaczenie w kontekście ich celów na obecny sezon Ekstraklasy. Arka Gdynia pilnie potrzebowała punktów do walki o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast Jagiellonia Białystok wciąż miała realne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Mimo że gospodarze rozpoczęli mecz odważniej, to białostoczanie już w dziewiątej minucie zdołali otworzyć wynik spotkania, zdobywając pierwszego gola.

Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, po meczu przyznał, że wejście jego drużyny w spotkanie było "średnie", a ciężar gatunkowy tego starcia był wyraźnie odczuwalny. Podkreślił również trudność zadania, odwołując się do wcześniejszych statystyk Arki w meczach domowych, gdzie gospodarze rzadko przegrywali. Jak ocenił szkoleniowiec, w kluczowych momentach piłkarskie szczęście sprzyjało jego zespołowi, co pomogło w osiągnięciu korzystnego rezultatu.

"Musieliśmy wygrać, ale jak było to trudne zadanie, wiemy po statystykach, jakie Arka miała w meczach u siebie. Wejście w mecz mieliśmy średnie. Było czuć ciężar gatunkowy tego spotkania. Zdobyliśmy bardzo ładną bramkę, która pomogła nam o tyle, że otworzyła wynik. Nie pamiętam dokładnie, kiedy Arka stworzyła zagrożenie, ale trzeba przyznać, że miała sytuacje bardzo klarowne. Piłkarskie szczęście było jednak po naszej stronie. Potem pomogliśmy sobie jakością" – przyznał po spotkaniu Siemieniec.

Jagiellonia umacnia przewagę. Co z aspiracjami?

Pomimo straty gola, Arka Gdynia kontynuowała grę wysokim pressingiem, nie zmieniając swojego ofensywnego podejścia na boisku. Mimo to, Jagiellonia Białystok zdołała zdobyć kolejną bramkę, co pozwoliło im znacząco umocnić swoją przewagę na tablicy wyników. W drugiej połowie goście z Białegostoku przejęli pełną kontrolę nad przebiegiem meczu, ostatecznie przypieczętowując zwycięstwo trzecim trafieniem w bramce Arki.

Adrian Siemieniec wyraził duże zadowolenie z bramek zdobytych przez jego zespół, opisując je jako efekt dobrych i zespołowych akcji. Podkreślił, że były to trafienia w charakterystycznym stylu Jagiellonii, świadczące o wysokiej jakości gry w polu karnym rywali i pod nim. Szkoleniowiec przypomniał również o wcześniejszym trudnym, zaległym meczu z GKS Katowice, który pozwolił drużynie zweryfikować rzeczywistość i utrzymać koncentrację pomimo chwilowego zadowolenia.

"Zdobyliśmy bardzo ładne bramki po dobrych, zespołowych akcjach. To trafienia w naszym stylu, „na jakości” pod i w polu karnym rywali, z czego bardzo się cieszę. Potrzebowaliśmy takiego meczu, takich bramek, takiego zwycięstwa. Powiedziałem drużynie, że mieliśmy już w tej rundzie moment, kiedy wygraliśmy bardzo trudny zaległy mecz z GKS Katowice. Wydawało się, że już wszystko jest dobrze, ale rzeczywistość okazała się dla nas inna. Dlatego, mimo że bardzo się cieszymy, musimy utrzymać koncentrację. W piątek kolejny bardzo ważny mecz z Górnikiem Zabrze. To dla nas okazja do potwierdzenia europejskich aspiracji" – podsumował opiekun Jagiellonii.

Arka Gdynia w strefie spadkowej. Co powiedział Banasik?

Arka Gdynia zanotowała drugą porażkę na własnym stadionie w obecnym sezonie, co na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek plasuje zespół w trudnej strefie spadkowej. Trener Arki, Dariusz Banasik, po szczegółowej analizie meczu, stwierdził, że jego drużyna nie zasłużyła na tak wysoką przegraną, jaką był wynik 0:3. Podkreślił, że ostateczny rezultat nie oddaje w pełni przebiegu całego spotkania i zaangażowania jego zawodników.

Banasik, pomimo deklarowanej niechęci do statystyk, zwrócił uwagę na imponujące 17 oddanych strzałów przez jego zespół oraz kilka bardzo dogodnych sytuacji, których Arka nie zdołała wykorzystać. Zaznaczył, że główna przyczyna porażki nie leżała w braku skuteczności, lecz w problemach w defensywie i zbyt łatwo traconych bramkach. Krytycznie ocenił statyczne zachowanie obrońców przy pierwszych trafieniach Jagiellonii, co ułatwiło rywalom zdobywanie goli.

"Jak ktoś zobaczy 3:0, to pomyśli, że Jagiellonia na spokojne wygrała. Ale jak ktoś widział mecz, to oceni go inaczej. Nie lubię statystyk, ale... Oddaliśmy 17 strzałów, mieliśmy sytuacje, zwłaszcza dwie były bardzo dogodne, i musimy takie szanse wykorzystywać. Gratulacje dla rywali, bo nas wypunktowali. Nie przegraliśmy jednak przez nieskuteczność, ale przez defensywę, bo za łatwo traciliśmy bramki. Przy pierwszej za bardzo byliśmy statyczni w polu karnym, a druga i trzecia wyglądały podobnie, bo mieliśmy przewagę w polu karnym, ale to rywal doszedł do piłki i oddał strzał" - analizował.

"Czasami przegrać lepiej 0:3 niż trzy razy po 0:1. Jesteśmy smutni, ale nikt się nie poddaje. Gra nie wyglądała tak źle, jak wskazuje wynik" – podsumował opiekun Arki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.