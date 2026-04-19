Ekstraklasa piłkarska. Czołówka punktuje, ale czy utrzymają tempo?

Wyniki 29. kolejki Ekstraklasy: Faworyci dominują

Podczas gdy w poprzednich tygodniach piłkarska Ekstraklasa obfitowała w niespodzianki, 29. kolejka przyniosła dominację faworytów. Jagiellonia Białystok pokonała szesnastą Arkę Gdynia 3:0 na wyjeździe, mimo że gospodarze słynęli z dobrej gry na własnym stadionie. Zwycięstwo Jagiellonii było bezdyskusyjne i ugruntowało ich pozycję w czołówce tabeli.

Jesus Imaz zdobył dwie bramki w meczu z Arką, zwiększając swój dorobek w Ekstraklasie do 110 trafień. To osiągnięcie czyni go najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek. Hiszpan wyprzedził tym samym Portugalczyka Flavio Paixao, który zakończył karierę z bilansem 108 goli w polskiej lidze. Oba trafienia Imaz zaliczył jeszcze w pierwszej połowie, a wynik ustalił Samed Bazdar.

Jak zmienia się tabela po 29. kolejce Ekstraklasy?

Po tym zwycięstwie Jagiellonia Białystok awansowała na drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Traci ona zaledwie trzy oczka do lidera Lecha Poznań, który dzień wcześniej pokonał Pogoń Szczecin 2:1. Trzeci w tabeli Górnik Zabrze ma identyczny dorobek punktowy co Jagiellonia, pokonując Koronę Kielce 1:0. Następna kolejka przyniesie bezpośrednie starcie Jagiellonii z Górnikiem.

Wisła Płock, po trudnym okresie pięciu porażek z rzędu, awansowała na czwarte miejsce, odnosząc drugie zwycięstwo z rzędu. Beniaminek z Płocka pewnie pokonał ostatni Bruk-Bet Termalica 3:1, prowadząc już 3:0 po golach Nowaka, Rogelja i Niarchosa. Raków Częstochowa również zanotował wysokie zwycięstwo, pokonując u siebie Cracovię 4:1. Dwie bramki dla Rakowa zdobył Patryk Makuch, były napastnik "Pasów".

"Piłka nożna bywa okrutna. Zaczęliśmy dobrze, prowadziliśmy grę, mieliśmy okazje, rzuty rożne i nic. A Raków miał pół szansy i strzelił dwie bramki" - przyznał trener Cracovii Luka Elsner.

Legia Warszawa i inne ważne wyniki

Wcześniej, w piątek, Zagłębie Lubin, które przed kolejką było wiceliderem, przegrało z Legią Warszawa 0:1, spadając na piąte miejsce. Legia, prowadzona przez Marka Papszuna, punktuje regularnie od 1 lutego i wciąż ma szanse na walkę o europejskie puchary. Wynik na Łazienkowskiej potwierdził dobrą formę stołecznej drużyny.

Tego samego dnia GKS Katowice pokonał Motor Lublin 3:2 w spotkaniu drużyn z siódmego i ósmego miejsca. W sobotę Radomiak odniósł kluczowe zwycięstwo w walce o utrzymanie, pokonując u siebie Widzew Łódź 2:1 dzięki bramkom w końcówce. Widzew pozostał na przedostatnim miejscu. 29. kolejka Ekstraklasy zakończy się poniedziałkowym meczem Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.