Ekstraklasa koszykarek. Lotto AZS UMCS Lublin z drugim tytułem – jak do tego doszło?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-19 21:17

Wielkie emocje w finale Ekstraklasy koszykarek! Zespół Lotto AZS UMCS Lublin ponownie zdominował rozgrywki, zdobywając swój drugi tytuł mistrzyń Polski. Lubelskie akademiczki, po trzech latach przerwy, wróciły na szczyt, stając się mistrzyniami Polski. Ich droga do triumfu w 91. edycji MP, pokonując Enea AZS Politechnika Poznań, to historia determinacji i skuteczności. Sprawdź, jak przebiegała decydująca rywalizacja.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Drugie mistrzostwo Polski koszykarek dla Lublina

Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin pokonały po raz trzeci, tym razem w Poznaniu, zespół Enea AZS Politechnika wynikiem 82:77. To decydujące zwycięstwo zapewniło im drugi w historii tytuł mistrzyń Polski. Lublinianki powróciły na najwyższy stopień podium po trzech latach przerwy od ostatniego triumfu.

Lubelska drużyna wygrała finał 91. edycji Mistrzostw Polski z ekipą poznańską stosunkiem 3-1 w serii. Wcześniej, w ćwierćfinale, skutecznie wyeliminowały Wisłę Kraków, zwyciężając 3-0 w serii. Następnie w półfinale z podobnym wynikiem 3-0 pokonały 1KS Ślęzę Wrocław, pokazując swoją dominację na każdym etapie rozgrywek.

Kto zdobył brązowy medal w Ekstraklasie?

Brązowy medal w tegorocznej Ekstraklasie koszykarek zdobyły zawodniczki KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. Były one liderkami tabeli po sezonie zasadniczym, co dawało im pozycję numer 1 w fazie play-off. Ich stabilna forma w rundzie zasadniczej świadczyła o ich sile i aspiracjach do walki o najwyższe trofea.

Historia mistrzostw Polski koszykarek sięga 1929 roku, kiedy to pierwsze mistrzostwo kraju zdobyła Cracovia. Od tego czasu wiele drużyn zapisało się w annałach. Najbardziej utytułowanym klubem w historii jest Wisła Kraków, która 25 razy sięgnęła po tytuł, budując imponujące dziedzictwo w polskiej koszykówce.

