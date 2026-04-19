Ekstraklasa koszykarek. Lotto AZS UMCS Lublin z drugim tytułem – jak do tego doszło?

Drugie mistrzostwo Polski koszykarek dla Lublina

Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin pokonały po raz trzeci, tym razem w Poznaniu, zespół Enea AZS Politechnika wynikiem 82:77. To decydujące zwycięstwo zapewniło im drugi w historii tytuł mistrzyń Polski. Lublinianki powróciły na najwyższy stopień podium po trzech latach przerwy od ostatniego triumfu.

Lubelska drużyna wygrała finał 91. edycji Mistrzostw Polski z ekipą poznańską stosunkiem 3-1 w serii. Wcześniej, w ćwierćfinale, skutecznie wyeliminowały Wisłę Kraków, zwyciężając 3-0 w serii. Następnie w półfinale z podobnym wynikiem 3-0 pokonały 1KS Ślęzę Wrocław, pokazując swoją dominację na każdym etapie rozgrywek.

Kto zdobył brązowy medal w Ekstraklasie?

Brązowy medal w tegorocznej Ekstraklasie koszykarek zdobyły zawodniczki KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. Były one liderkami tabeli po sezonie zasadniczym, co dawało im pozycję numer 1 w fazie play-off. Ich stabilna forma w rundzie zasadniczej świadczyła o ich sile i aspiracjach do walki o najwyższe trofea.

Historia mistrzostw Polski koszykarek sięga 1929 roku, kiedy to pierwsze mistrzostwo kraju zdobyła Cracovia. Od tego czasu wiele drużyn zapisało się w annałach. Najbardziej utytułowanym klubem w historii jest Wisła Kraków, która 25 razy sięgnęła po tytuł, budując imponujące dziedzictwo w polskiej koszykówce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.