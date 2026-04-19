Liga turecka siatkarek. Sukces Korneluk, ale mistrzostwo wymknęło się z rąk

Decydujący finał ligi tureckiej siatkarek

Finałowa rywalizacja w lidze tureckiej siatkarek między Fenerbahce Medicana Stambuł a VakifBankiem była niezwykle zacięta. Po czterech rozegranych pojedynkach w serii, stan rywalizacji wskazywał na remis 2-2, co oznaczało, że każda z drużyn skutecznie wykorzystała atut własnej hali. Ostatnie, decydujące piąte spotkanie odbyło się w niedzielę w obiekcie Vakifbank Spor Sarayi.

Gospodynie z VakifBanku zaprezentowały się lepiej, odnosząc zwycięstwo 3:1 w setach (23:25, 29:27, 25:20, 25:19). To zwycięstwo pozwoliło VakifBankowi sięgnąć po mistrzowski tytuł, który był dla klubu już czternastym w historii. Mecz finałowy dostarczył wielu emocji, rozstrzygając o losach złotego medalu.

Agnieszka Korneluk wicemistrzynią Turcji, co ze Stysiak?

Polska reprezentantka, Agnieszka Korneluk, rozgrywająca swój pierwszy sezon w barwach Fenerbahce, wystąpiła w całym finałowym meczu. Środkowa bloku zdobyła dla swojego zespołu dziewięć punktów w tym decydującym starciu. Pomimo jej dobrej postawy, drużyna Fenerbahce musiała zadowolić się srebrnym medalem.

Tymczasem, zespół Eczacibasi Dynavit Stambuł, w którym występuje inna polska siatkarka, Magdalena Stysiak, zdobył brązowy medal w lidze tureckiej. Klub Stysiak dwukrotnie pokonał Ankara Zeren Sport Kulubu wynikiem 3:1. Dodatkowo, Eczacibasi Dynavit Stambuł będzie uczestniczyć w turnieju Final Four Ligi Mistrzyń, który odbędzie się w Stambule w dniach 2-3 maja.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.