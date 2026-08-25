Agnieszka Chylińska tradycyjnie zachwyciła w Sopocie. W Operze Leśnej nie miała sobie równych

Agnieszka Chylińska po raz kolejny zachwyciła w Sopocie

Piosenkarka od pierwszych dźwięków muzyki porwała publiczność podczas koncertu "Otwarta Scena" w ramach Top of the Top Sopot Festival 2026. Agnieszka Chylińska słynie zresztą z wielkiej charyzmy oraz znakomitego kontaktu z widownią, co swoim dzisiejszym występem wyraźnie udowodniła. Gwiazda z wieloletnim stażem wykonała swój wielki przebój "Królowa łez", ale także wraz ze stojącymi fanami zaśpiewała klimatyczne "Kiedyś do ciebie wrócę". Uwagę przyciągnęła zresztą już po programie "Fakty", zachęcając widzów do oglądania koncertu.

- Urodziłam trójkę dzieci, nosiłam wózki, nosiłam wszystko, tak że proszę państwa, to wszystko dzisiaj będzie naprawdę do zniesienia - skwitowała podczas wywiadu przed rozpoczęciem transmisji.

- Dziękuję, że wstaliście tak absolutnie spontanicznie - mówiła potem na scenie.

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Jedyna taka artystka w Polsce

Energiczny, ale zarazem wzruszający występ wokalistki spotkał się z olbrzymią liczbą komplementów w sieci. Choć Agnieszka Chylińska na przestrzeni ponad dwóch dekad wielokrotnie zachwycała sopocką publiczność, za każdym razem jest nagradzana wyjątkowym uznaniem słuchaczy, którzy cenią nie tylko jej talent, ale przede wszystkim - autentyczność i profesjonalizm. Przypomnijmy, że Chylińska podbiła polską scenę muzyczną z zespołem O.N.A., a potem rozpoczęła bardzo udaną karierę solową.

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - program

Drugiego dnia festiwalu odbyły się koncert "Otwarta Scena" i tradycyjny konkurs o Bursztynowego Słowika, w którym po latach przerwy powróciło profesjonalne jury. Kolejne dni Top of the Top Sopot Festival 2026 to:

Środa, 26 sierpnia - "Opera Leśna w czterech aktach"

Czwartek, 27 sierpnia - "Top of the Rock" oraz "Duety nocy letniej"

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