Trump żegna legendę muzyki. Zarządził opuszczenie flag. "Nie było nikogo takiego jak ona"

Kim była Dolly Parton?

Dolly Parton (1946–2026) to amerykańska wokalistka, kompozytorka, aktorka i przedsiębiorczyni, uznawana za niekwestionowaną królową muzyki country. Pochodząca z wielodzietnej, ubogiej rodziny z Tennessee, karierę rozpoczęła już w dzieciństwie, a przełomem stała się współpraca z telewizyjnym gwiazdorem Porterem Wagonerem w latach 60. Skomponowała ponad 3000 piosenek, spędzając na szczytach list przebojów całe dekady. Do jej największych światowych hitów należą utwory "Jolene", "9 to 5" oraz "I Will Always Love You", który w późniejszej wersji Whitney Houston stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii.

Jako aktorka zagrała w kultowych komediach, takich jak "Od dziewiątej do piątej" czy "Stalowe magnolie". Wykorzystała swój majątek do budowy biznesowego imperium, tworząc m.in. park rozrywki Dollywood. Zasłynęła także wielką działalnością filantropijną – jej program Imagination Library przekazał dzieciom na całym świecie ponad 200 milionów darmowych książek. Zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat.

Dolly Parton nie żyje

Dokładnie 25 sierpnia 2026 roku rodzina gwiazdy przekazała tragiczne wieści - Dolly Parton nie żyje.

- Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry. Wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem - przekazał mężczyzna związany z Dolly Parton.

Na razie nie wiadomo, co było dokładnym powodem śmierci artystki.

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Donald Trump to ogłosił. Chodzi o śmierć Dolly Parton

Donald Trump natychmiastowo zareagował na śmierć Dolly Parton - zarządził opuszczenie flag Stanów Zjednoczonych od dziś na ponad tydzień. Wszystko to, aby uczcić znaną wokalistkę.

- Z wielkim smutkiem informuję, że Dolly Parton, jedna z największych piosenkarek country i nie tylko, WSZYSTKICH CZASÓW, właśnie odeszła. o prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i nigdy nie będzie. Na jej cześć opuszczam amerykańską flagę w całych Stanach Zjednoczonych na okres jednego tygodnia, począwszy od dzisiaj od godziny 18:00. Spoczywaj w pokoju, Dolly! Świat Cię kocha - przekazał Trump.