El. MŚ koszykarzy. Zmiany w kadrze przed kluczowym starciem

Zmiany w polskiej kadrze koszykarzy

Do reprezentacji Polski trenującej w Rydze dołączył Andrzej Pluta. Zawodnik hiszpańskiej Girony jest ostatnim graczem, który uzupełnił skład drużyny narodowej przed wznowieniem rywalizacji międzynarodowej. Wcześniej zespół wzmocnił Jordan Loyd z Anadolu Stambuł. Amerykanin z polskim paszportem zdążył już wystąpić w towarzyskim spotkaniu przeciwko Grecji, w którym rzucił siedem punktów. Sztab szkoleniowy zdecydował z kolei, że do drużyny ostatecznie nie dołączy powołany wstępnie Łukasz Kolenda z Manresy.

Polski Związek Koszykówki poinformował oficjalnie o ostatecznym kształcie kadry. Andrzej Pluta przygotowywał się w ubiegłym tygodniu do rozgrywek ligowych ze swoim nowym hiszpańskim klubem. W meczach sparingowych testowany był Zoran Milicić, ale młodszy syn selekcjonera opuścił zespół po spotkaniu w Atenach. Czwartkowy pojedynek inauguruje dla Polaków drugi etap kwalifikacji do mistrzostw świata Katar 2027. Drużyna narodowa ma za sobą intensywny okres gier kontrolnych oraz treningów taktycznych.

- Czekaliśmy do ostatnich chwil, by wiedzieć, jak wygląda sytuacja zdrowotna po wszystkich sparingach. W obecnym układzie przyjazd Łukasza Kolendy nie był konieczny – nie chcieliśmy wybijać z rytmu ani jego, ani grupy, która pracuje razem na zgrupowaniu. Andrzej Pluta wziął już udział w kilku treningach, a Jordan Loyd zagrał także mecz, więc obaj są wdrożeni w system i założenia taktyczne. Bardzo cieszy mnie, że wszyscy są zdrowi. Przed nami ostatnie dwa treningi i będziemy w stu procentach gotowi na Izrael – powiedział cytowany na stronie PZKosz Milicić, którego młodszy syn Zoran, testowany w meczach sparingowych, opuścił zespół po meczu w Atenach.

Kiedy Polska zagra z Izraelem?

Spotkanie z Izraelem rozpocznie się w czwartek o godzinie 20 w Rydze. Zgodnie z oficjalną decyzją FIBA mecz zostanie rozegrany przy pustych trybunach ze względu na napiętą sytuację polityczną. Biało-czerwoni pierwszy etap eliminacji zakończyli z bilansem sześciu wygranych w grupie F. Ostatnie starcie pierwszej fazy przyniosło zwycięstwo nad Holandią w Krakowie wynikiem 92:84. Historyczny bilans dwudziestu bezpośrednich potyczek pomiędzy Polską a Izraelem jest idealnie równy i wynosi 10-10.

Najbliżsi rywale w poprzedniej fazie zajęli trzecią pozycję w grupie E. Izrael odniósł tylko dwa zwycięstwa, pokonując w obu przypadkach najsłabszy w stawce Cypr. Zespół zanotował wysokie porażki w konfrontacjach z Niemcami oraz Chorwatami. Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych Igora Milicicia będą aktualni mistrzowie świata i Europy. Spotkanie z reprezentacją Niemiec zaplanowano na 30 sierpnia w trójmiejskiej Ergo Arenie.