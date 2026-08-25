Top of the Top Sopot Festival 2026 - transmisja online. Jak oglądać koncerty w internecie?

Top of the Top Sopot Festival 2026 w internecie

Top of the Top Sopot Festival to trwające cztery dni muzyczne święto organizowane w Operze Leśnej, gdzie czołowi artyści polskiej sceny walczą o prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika, składają hołd legendom polskiej muzyki i podsumowują największe przeboje ostatnich miesięcy i lat. Wydarzenie zawsze zachwyca widowiskowymi koncertami, energicznymi choreografiami oraz oryginalną i efektowną oprawą scenograficzną. W tym roku wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Zalewski, Ralph Kaminski, Alicja Majewska, Ania Dąbrowska, Lady Pank, Igor Herbut, Ania Karwan, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Oskar Cyms, Young Leosia, Kortez, Kuba Badach, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Nosowska, Margaret, Zalia, Maryla Rodowicz, Oceana, Sarsa czy Kaśka Sochacka. Nic więc dziwnego, że wiele osób czeka na Top Of The Top Sopot Festival. Posiadacze telewizorów mogą śledzić wydarzenie na antenie TVN, jednak co z osobami, które nie mają dostępu do telewizji? Organizatorzy pomyśleli o tych odbiorcach i przygotowali transmisję online. Gdzie można ją znaleźć?

ZOBACZ TAKŻE: Bursztynowy Słowik 2026 - głosowanie. Jak wspierać swoich faworytów na Top Of The Top Sopot Festival?

Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika | Sopot Top of the Top Festival

Top of the Top Sopot Festival 2026 - gdzie oglądać online?

Top of the Top Sopot Festival 2026 można śledzić w internecie. Transmisja na żywo jest dostępna w jednym z serwisów VOD. Program można oglądać na Playerze, gdzie trzeba być zarejestrowanym. Najtańszy pakiet kosztuje 15 złotych. Po zalogowaniu trzeba przejść do sekcji Kanały i wybrać TVN. Top of the Top Sopot Festival 2026 będzie można obejrzeć także po zakończeniu transmisji live. Zapis z koncertów będzie dostępny Playerze w zakładce Programy.