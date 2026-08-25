Kamil Grabara oficjalnie w Juventusie. Znamy dokładne warunki wielkiego transferu

Włoski klub opublikował specjalny komunikat w internecie, w którym oficjalnie powitał Kamila Grabarę. Golkiper jest tym samym drugim Polakiem po Wojciechu Szczęsnym, który będzie bronił dostępu do bramki turyńskiej drużyny. Swoje pierwsze piłkarskie kroki nowy nabytek Juventusu stawiał w szkółce Ruchu Chorzów, skąd w 2016 roku wyjechał do młodzieżowych sekcji angielskiego Liverpoolu. Zanim na dobre wszedł do seniorskiej piłki, zbierał cenne minuty na wypożyczeniach w Huddersfield oraz Aarhus. Prawdziwy przełom nastąpił w styczniu 2021 roku, kiedy zasilił szeregi FC Kopenhagi. W stolicy Danii cieszył się z dwóch tytułów mistrzowskich, krajowego pucharu oraz premierowych występów w prestiżowej Lidze Mistrzów. Z kolei latem 2024 roku bramkarz związał się z Wolfsburgiem, gdzie stał się pewnym punktem zespołu, rozgrywając łącznie 63 spotkania na poziomie niemieckiej Bundesligi.

Teraz reprezentant Polski zmienia barwy klubowe, przenosząc się z Niemiec do Włoch. Włodarze Juventusu za pośrednictwem swojej strony internetowej w pełni ujawnili szczegóły finansowe tej transakcji. Sam koszt wypożyczenia zawodnika wyniósł pół miliona euro, do czego należy doliczyć jeszcze 200 tysięcy euro w ramach dodatkowych opłat. Całkowita suma może jednak urosnąć o kolejne 300 tysięcy euro, jeśli w trakcie obowiązywania kontraktu zrealizowane zostaną zapisane w umowie cele sportowe. Włosi zagwarantowali sobie w porozumieniu klauzulę definitywnego wykupu polskiego golkipera, która opiewa na równe 11,5 miliona euro.