Tego nikt się nie spodziewał podczas Top of the Top Sopot Festival 2026. Walevsky nagle dostał mikrofon i stało się TO

Top of the Top Sopot Festival 2026 - co wiemy?

Top of the Top Sopot Festival 2026 to czterodniowe święto muzyki w Operze Leśnej, zaplanowane na dni 24–27 sierpnia. Festiwal otworzył poruszający koncert „Stanisław Soyka. Absolutnie”, będący hołdem dla zmarłego artysty, z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej, Kayah i Ralpha Kaminskiego.

Wydarzenie przyniosło rewolucję w konkursie o Bursztynowego Słowika - o zwycięstwie po raz pierwszy współdecydowało jury (w składzie: Katarzyna Nosowska, Smolik oraz L.U.C.) na równi z głosami widzów w stosunku 50/50. O statuetkę rywalizują m.in. Kasia Sienkiewicz, Sarsa z projektem EMO, Ania Karwan, Natalia Muianga oraz zagraniczna gwiazda Oceana. Za oprawę konferansjerską odpowiadają najpopularniejsze duety TVN, w tym Marcin Prokop z Dorotą Wellman oraz Paulina Krupińska z Damianem Michałowskim.

Festiwalowy harmonogram zamyka mocny rockowy akcent w postaci występu legendarnej grupy Lady Pank oraz projektu Perfect & Łukasz Drapała.

SOPOT - Żugaj i Kupicha TT3

Walevsky dostał mikrofon podczas Top of the Top Sopot Festival 2026. Tak to skomentowała nocotyania

Mało kto się spodziewał tego, co zdarzy się przed 21. Nagle Olivier Janiak stwierdził, że trzeba dać szansę młodym, przyszłym artystom. Podszedł do "pierwszej, lepszej" osoby z widowni i okazał się nią Walewsky. Mężczyzna nie krył swojego wzruszenia.

- Mam podkład muzyczny, zaśpiewam coś - mówił Walevsky.

Gdy dostał mikrofon, w tle pojawił się podkład. A tam piosenka zwycięzcy Eurowizji z 2019 roku Duncana Laurence'a - "Arcade". Widzowie nie kryli swojego wzruszenia emocjonalnym występem młodego influencera. Jak się okazało, jego przyjaciółka nocotyania również pojawiła się w Sopocie.

- O, mój przyjaciel Walevsky. Bardzo szkoda, że nie mogłam tam stać i go słuchać – powiedział z bólem serca nocotyania

Kim jest Walevsky?

Walevsky, czyli Jakub Walewski, to popularny polski twórca internetowy i influencer zyskujący ogromne uznanie na platformach TikTok oraz Instagram. Jego działalność w sieci skupia się przede wszystkim wokół branży beauty, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnego makijażu oraz pielęgnacji skóry. Przełamuje społeczne stereotypy dotyczące męskiego wizerunku, udowadniając, że zamiłowanie do kosmetyków nie zna płci. Stara się rzetelnie opisywać produkty, ale jednocześnie pokazując widzom swoje życie prywatne. Przyjaźni się m.in. z influencerką nocotyania.