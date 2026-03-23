Wiedziałeś, że tak zaczęła się "Pierwsza miłość"? Pierwszy odcinek to prawdziwa perełka!

Spis treści
- Kiedy wszystko się zaczęło? Data premiery, która zmieniła polską telewizję
- Jak Marysia Radosz trafiła do Wrocławia? Streszczenie pierwszego odcinka
- Kto tworzył początki? Obsada pierwszego odcinka
- Fenomen, który trwa: dlaczego "Pierwsza miłość" podbiła serca widzów?
- Mandaryna, Marcelina Zawadzka czy też Hubert Urbański – oni również występowali w „Pierwszej miłości”! Kto jeszcze zagrał w serialu na przestrzeni 20 lat?
Kiedy wszystko się zaczęło? Data premiery, która zmieniła polską telewizję
Dokładnie 4 listopada 2004 roku, punktualnie o godzinie 18:00, Polsat wyemitował pierwszy odcinek serialu "Pierwsza miłość". Nikt wówczas nie przypuszczał, że ta obyczajowa produkcja zagości na ekranach na tak długo, stając się jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali. Od samego początku akcja serialu rozgrywała się w malowniczym Wrocławiu oraz w fikcyjnej, ale równie urokliwej wsi Wadlewo, tworząc kontrastujące tło dla perypetii bohaterów.
Jak Marysia Radosz trafiła do Wrocławia? Streszczenie pierwszego odcinka
Pierwszy odcinek "Pierwszej miłości" wprowadził widzów w świat Marysi Radosz, w którą wcieliła się Aneta Zając. Młoda dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wieś Wadlewo, by rozpocząć nowy etap życia we Wrocławiu - studiować medycynę. Pełna nadziei i marzeń, Marysia zamieszkuje u swojej cioci Teresy i wujka Marka Żukowskich, którzy stają się dla niej opoką w nowym mieście.
Już podczas jednego z pierwszych spacerów po wrocławskich ulicach, los splata drogi Marysi z Pawłem. To właśnie w nim, od pierwszego wejrzenia, zakochuje się główna bohaterka, a jej uczucie zostaje odwzajemnione. To spotkanie zapoczątkowuje serię wydarzeń, które przez lata będą stanowić oś fabularną serialu, pełną wzlotów, upadków, dramatycznych rozstań i powrotów. Relacja Marysi i Pawła, choć z czasem skomplikowana i naznaczona wieloma przeciwnościami, stała się symbolem tytułowej pierwszej miłości, która jest fundamentem całej opowieści.
Zobacz również: Kultowe czołówki polskich seriali. Te melodie znają całe pokolenia
Pierwszy odcinek ukazał także początki życia rodziny Żukowskich - Kingi, kuzynki Marysi, oraz jej rodziców, Teresy i Marka. Już wtedy zarysowały się charaktery postaci i ich wzajemne relacje, które miały ewoluować przez kolejne lata. Wrocław, ze swoimi parkami i urokliwymi uliczkami, stał się nie tylko tłem, ale niemalże dodatkowym bohaterem serialu, świadkiem pierwszych miłości, przyjaźni i konfliktów.
Zobacz także: To był cios dla milionów: śmierć Kasi z "M jak miłość" złamała serca fanów! Pamiętasz, co się stało?
Kto tworzył początki? Obsada pierwszego odcinka
Obsada "Pierwszej miłości" od samego początku była silnym punktem serialu. Wiele twarzy, które pojawiły się w pierwszych odcinkach, do dziś jest kojarzonych z tą produkcją, a niektórzy aktorzy pozostali w niej przez blisko dwie dekady.
- Aneta Zając jako Marysia Radosz: To ona jest centralną postacią serialu, której losy śledzimy od pierwszych chwil. Jej podróż z Wadlewa do Wrocławia była punktem wyjścia dla całej historii.
- Mateusz Janicki jako Paweł Krzyżanowski: Ukochany Marysi, którego poznaje we Wrocławiu. Ich miłość, choć burzliwa, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków serialu.
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga Żukowska: Kuzynka Marysi i jej wierna przyjaciółka. Aleksandra Zienkiewicz to jedna z aktorek, która jest w serialu niemal od początku.
- Maciej Tomaszewski jako Marek Żukowski: Wujek Marysi i ojciec Kingi, który wraz z żoną Teresą przyjął Marysię pod swój dach.
- Ewa Skibińska jako Teresa Żukowska: Ciocia Marysi i matka Kingi, również odgrywająca istotną rolę w początkowych latach serialu.
- Wojciech Dąbrowski jako Jan Radosz: Ojciec Marysi, który choć z przerwami, to jednak odgrywał ważną rolę w życiu głównej bohaterki.
Wielu z tych aktorów, takich jak Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz czy też Łukasz Płoszajski pozostaje w obsadzie do dziś, co jest rzadkością w długowiecznych produkcjach telewizyjnych i świadczy o ich ogromnym zaangażowaniu oraz przywiązaniu widzów.
Fenomen, który trwa: dlaczego "Pierwsza miłość" podbiła serca widzów?
Sukces "Pierwszej miłości" tkwi nie tylko w chwytliwej fabule, ale również w umiejętnym połączeniu wątków obyczajowych, miłosnych, a nawet sensacyjnych i kryminalnych, które wyróżniają go na tle innych seriali codziennych. Serial porusza problemy bliskie widzom, odzwierciedlając codzienne życie, relacje rodzinne i przyjacielskie, dylematy moralne oraz, oczywiście, skomplikowane perypetie miłosne. Akcja serialu, rozgrywająca się głównie we Wrocławiu i Wadlewie, pozwala widzom na utożsamianie się z bohaterami i ich otoczeniem.
Od 2004 roku "Pierwsza miłość" dostarczała i nadal dostarcza niezapomnianych emocji, stając się nieodłącznym elementem popołudniowego harmonogramu wielu polskich rodzin. To właśnie dzięki wiernej publiczności i konsekwentnie rozwijanej fabule, serial utrzymuje się na szczycie popularności przez tak długi czas, nieustannie zaskakując i wzruszając.