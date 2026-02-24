Kim była Karolina Brzozowska w „Na Wspólnej”?

„Na Wspólnej” zadebiutowało na antenie TVN w 2003 roku i szybko stało się jednym z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych. Wśród młodych bohaterów pojawiła się Karolina Brzozowska - córka Andrzeja i Barbary, w którą wcielała się Matylda Damięcka. Postać Karoliny była pełna emocji. Bunt, trudne relacje rodzinne, ucieczki z domu i pierwsze miłości sprawiły, że widzowie mocno przeżywali jej historię. Damięcka przekonująco oddała zagubienie i wrażliwość nastolatki, dzięki czemu szybko stała się jedną z najbardziej zapamiętanych twarzy młodego pokolenia w serialu. Aktorka odeszła z „Na Wspólnej” po kilku latach, ale jej bohaterka na stałe zapisała się w historii produkcji.

Dlaczego Matylda Damięcka zniknęła z serialu?

Po odejściu z „Na Wspólnej” Matylda Damięcka nie zdecydowała się na intensywną karierę telewizyjną. Zamiast tego postawiła na rozwój artystyczny i działalność poza głównym nurtem komercyjnych produkcji. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie nadal występowała na scenie i udzielała głosu w dubbingu, jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej zupełnie inna forma twórczości.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Co dziś robi Matylda Damięcka?

Dziś Matylda Damięcka znana jest przede wszystkim jako artystka wizualna. W mediach społecznościowych regularnie publikuje autorskie grafiki komentujące bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Jej prace są często satyryczne, bezkompromisowe i mocno osadzone w aktualnym kontekście. To właśnie ta działalność sprawiła, że o Matyldzie Damięckiej znów zrobiło się głośno. Jej grafiki są szeroko udostępniane, cytowane i komentowane. Dla jednych stała się ważnym głosem w debacie publicznej, dla innych - twórczynią, która nie boi się prowokować i zadawać trudnych pytań. Choć wciąż pojawia się w teatrze i w projektach dubbingowych, to właśnie internetowa działalność artystyczna nadała jej nowy, wyrazisty wizerunek.

Matylda Damięcka i muzyka. Duet Matylda/Łukasiewicz

Nie wszyscy wiedzą, że Matylda Damięcka od kilku lat intensywnie rozwija także działalność muzyczną. Artystka współtworzy projekt Matylda/Łukasiewicz, który łączy alternatywne brzmienia z poetyckimi, nierzadko mocno emocjonalnymi tekstami. Duet tworzy wraz z Radkiem Łukasiewiczem - cenionym muzykiem i producentem znanym z zespołów Pustki i Bisz/Radex. Projekt Matylda/Łukasiewicz szybko zdobył uznanie w środowisku alternatywnej sceny muzycznej. Ich utwory to połączenie delikatności i intensywności – minimalistyczne aranżacje przeplatają się z wyrazistym wokalem Damięckiej. Teksty często dotykają tematów relacji, tożsamości i współczesnych napięć społecznych, co naturalnie wpisuje się w jej artystyczną wrażliwość znaną z grafik publikowanych w mediach społecznościowych.

Matylda Damięcka dziś - zupełnie inna droga niż serialowa sława

Droga Matyldy Damięckiej od roli w „Na Wspólnej” do artystki komentującej rzeczywistość pokazuje, jak bardzo może zmienić się kariera po latach. Zamiast pozostać w schemacie serialowej gwiazdy, wybrała niezależność i twórczą swobodę. Dla wielu widzów wciąż pozostanie Karoliną Brzozowską, ale dziś jej nazwisko kojarzy się z czymś więcej niż rolą w popularnym serialu. Jej przemiana to przykład tego, że sukces nie zawsze oznacza obecność w telewizji - czasem to właśnie odważna zmiana kierunku przynosi największą rozpoznawalność.