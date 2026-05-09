Ekstraklasa piłkarska: Jagiellonia pokonuje Pogoń w doliczonym czasie gry. Co mówili trenerzy po emocjonującym meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-09 21:15

Mecz Jagiellonia – Pogoń Szczecin dostarczył kibicom Ekstraklasy piłkarskiej prawdziwych emocji do ostatnich sekund. Po zaciętym spotkaniu, Jagiellonia Białystok zdołała wywalczyć zwycięstwo 3:2, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Trenerzy obu zespołów, Adrian Siemieniec i Thomas Thomasberg, podzielili się swoimi wrażeniami po tym niezwykle dramatycznym pojedynku. Ich komentarze rzucają światło na kluczowe momenty spotkania i nastroje w szatniach po końcowym gwizdku.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Jagiellonia Białystok triumfuje w doliczonym czasie

Jagiellonia Białystok, mimo prowadzenia 2:0, pozwoliła Pogoni Szczecin na wyrównanie w samej końcówce spotkania. Ostatecznie, dzięki bramce Bernardo Vitala w doliczonym czasie gry, gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo 3:2. Trener Adrian Siemieniec podkreślił wiarę zespołu w końcowy sukces, nawiązując do wcześniejszej porażki z Górnikiem Zabrze, gdzie decydujący gol padł w ostatnich minutach meczu.

Szkoleniowiec Jagiellonii ocenił, że pierwsze 30 minut meczu było bardzo udane, z licznymi sytuacjami i dwoma zdobytymi bramkami. Później jednak intensywność gry spadła, co skutkowało błędem i utratą gola kontaktowego. Siemieniec zaznaczył, że zespół miał wystarczająco dużo okazji, aby zamknąć spotkanie znacznie wcześniej, ale ostatecznie triumfowali dzięki wsparciu kibiców.

"Wepchnęliśmy, myślę, tego gola całym stadionem, taką wiarą w ten końcowy sukces i bardzo się cieszymy, bo to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne" - podkreślił Siemieniec.

Jak Pogoń Szczecin oceniła przegraną z Jagiellonią?

Trener Pogoni Szczecin, Thomas Thomasberg, wyraził swoje rozczarowanie po porażce, nazywając ją "okropnym uczuciem". To już drugi raz w tym sezonie, kiedy jego zespół traci punkty w doliczonym czasie gry, co Duński szkoleniowiec uznał za bardzo kosztowne. Thomasberg przyznał, że pierwsza połowa była w wykonaniu jego drużyny słaba, a warunki dyktowała Jagiellonia.

Mimo to, dzięki skuteczniejszemu pressingowi, Pogoń zdołała zdobyć gola kontaktowego. Thomasberg podkreślił, że w drugiej połowie jego zespół wyszedł na boisko z zupełnie innym nastawieniem, grając znacznie lepiej. Pomimo, że udało się wyrównać wynik z 0:2, ostatecznie Pogoń nie zdołała utrzymać korzystnego rezultatu i poniosła porażkę, co skutkowało utratą cennego punktu.

"To okropne uczucie, tak przegrać taki mecz" - dodał trener Pogoni.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.