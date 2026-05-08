Barwy szczęścia, odc. 3391: Zaskakująca noc poślubna Ewy i Romeo

Emisja 3391. odcinka serialu „Barwy szczęścia” 29 maja 2026 roku na antenie TVP2

W 3390. odcinku produkcji „Barwy szczęścia” widzowie będą świadkami niezwykłego zwrotu akcji w życiu Ewy i Romea. Młodzi postanowią wziąć ślub bez wiedzy swoich bliskich, wybierając na ten wyjątkowy moment walentynki. Dla pary będzie to symboliczny krok w dorosłość, przypieczętowujący ich wcześniejsze zaręczyny.

Początek nowego rozdziału w życiu Ewy i Romea

Zakochani zachowają swoje matrymonialne plany w tajemnicy przed Elżbietą (Marzena Trybała), Aldoną (Elżbieta Romanowska) i Borysem (Jakub Wieczorek), którzy do tej pory ingerowali w ich związek. Uznając się za wystarczająco dorosłych i zdolnych do samostanowienia, Ewa i Romeo zorganizują kameralną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Świadkami na ich ślubie będą jedynie najbliżsi przyjaciele: Witek (Witold Sosulski) oraz Ewelina (Amelia Listwon). Aby uniknąć jakichkolwiek prób udaremnienia ich planu, cała czwórka utrzyma wszystko w ścisłym sekrecie. Wypowiedzenie słów małżeńskiej przysięgi ostatecznie przypieczętuje los Ewy i Romea.

Noc poślubna w hotelu Stańskiego w 3391. odcinku „Barw szczęścia”

Po oficjalnym zawarciu małżeństwa młoda para nie wróci prosto do domów. W 3391. odcinku „Barw szczęścia” spędzą noc poślubną w hotelu należącym do Bruna Stańskiego (Lesław Żurek). Odizolowani od rodzinnych trosk i niesnasek, nowożeńcy oddadzą się romantycznym chwilom, radując się pierwszym wieczorem jako oficjalne małżeństwo.

Sielanka nie potrwa jednak wiecznie. Kolejnego dnia młodzi postanowią poinformować rodziny o swoim ślubie. Wyznanie to wywoła konsternację u Elżbiety, Aldony i Borysa, którzy od dawna martwili się zbyt pośpiesznymi decyzjami pary. Czas pokaże, jak młodzi zniosą konfrontację z rzeczywistością. W 3391. odcinku „Barw szczęścia” na pewno nie zabraknie silnych wrażeń.