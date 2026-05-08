Barwy szczęścia, odc. 3391: Zaskakująca noc poślubna Ewy i Romeo

Małgorzata Pala
2026-05-08 22:35

W 3391. odcinku serialu „Barwy szczęścia” widzowie zobaczą wyjątkowe chwile w życiu Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz). Po utrzymanym w tajemnicy ślubie młodzi małżonkowie spędzą swoją pierwszą wspólną noc w hotelowym pokoju. Zakochani będą cieszyć się swoim szczęściem z dala od świata. Jednak już wkrótce będą musieli stawić czoła trudnym reakcjom swoich rodzin.

Barwy szczęścia odc. 3390. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Ewelina (Amelia Listwon), Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Witek (Witold Sosulski), Ewelina (Amelia Listwon)
Emisja 3391. odcinka serialu „Barwy szczęścia” 29 maja 2026 roku na antenie TVP2

W 3390. odcinku produkcji „Barwy szczęścia” widzowie będą świadkami niezwykłego zwrotu akcji w życiu Ewy i Romea. Młodzi postanowią wziąć ślub bez wiedzy swoich bliskich, wybierając na ten wyjątkowy moment walentynki. Dla pary będzie to symboliczny krok w dorosłość, przypieczętowujący ich wcześniejsze zaręczyny.

Początek nowego rozdziału w życiu Ewy i Romea

Zakochani zachowają swoje matrymonialne plany w tajemnicy przed Elżbietą (Marzena Trybała), Aldoną (Elżbieta Romanowska) i Borysem (Jakub Wieczorek), którzy do tej pory ingerowali w ich związek. Uznając się za wystarczająco dorosłych i zdolnych do samostanowienia, Ewa i Romeo zorganizują kameralną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Świadkami na ich ślubie będą jedynie najbliżsi przyjaciele: Witek (Witold Sosulski) oraz Ewelina (Amelia Listwon). Aby uniknąć jakichkolwiek prób udaremnienia ich planu, cała czwórka utrzyma wszystko w ścisłym sekrecie. Wypowiedzenie słów małżeńskiej przysięgi ostatecznie przypieczętuje los Ewy i Romea.

Noc poślubna w hotelu Stańskiego w 3391. odcinku „Barw szczęścia”

Po oficjalnym zawarciu małżeństwa młoda para nie wróci prosto do domów. W 3391. odcinku „Barw szczęścia” spędzą noc poślubną w hotelu należącym do Bruna Stańskiego (Lesław Żurek). Odizolowani od rodzinnych trosk i niesnasek, nowożeńcy oddadzą się romantycznym chwilom, radując się pierwszym wieczorem jako oficjalne małżeństwo.

Sielanka nie potrwa jednak wiecznie. Kolejnego dnia młodzi postanowią poinformować rodziny o swoim ślubie. Wyznanie to wywoła konsternację u Elżbiety, Aldony i Borysa, którzy od dawna martwili się zbyt pośpiesznymi decyzjami pary. Czas pokaże, jak młodzi zniosą konfrontację z rzeczywistością. W 3391. odcinku „Barw szczęścia” na pewno nie zabraknie silnych wrażeń.

