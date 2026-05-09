Kasia z M jak miłość ukrywa mroczny sekret. Sfałszowane testy na ojcostwo zniszczą jej małżeństwo

M jak miłość odcinek 1932. Emisja w TVP2 zdradza tajemnice

Z radosnej i pełnej życia kobiety Kasia przeobrazi się w kłębek nerwów. Każdy dzwonek telefonu czy niespodziewana wizyta wywołują u niej ogromny niepokój. Bohaterka skrywa poważną tajemnicę dotyczącą sfałszowanych wyników testów na ojcostwo. Prawdę znają już szantażystka Anka oraz Aneta, która stanowczo zapowiedziała, że nie zamierza wiecznie milczeć. Zażądała od Kasi natychmiastowego wyjaśnienia sytuacji, jednak lekarka wciąż unika konfrontacji z rzeczywistością.

Mariusz dostrzega dziwne zachowanie Kasi w 1932 odcinku M jak miłość

Mąż lekarki powoli zaczyna dostrzegać, że z jego partnerką dzieje się coś niedobrego. Mariusz widzi jej ciągłe zdenerwowanie, narastający lęk oraz wycofanie. Kiedy zwykłe pukanie sąsiada do drzwi doprowadza kobietę do ataku paniki, architekt zaczyna poważnie analizować całą sytuację i nabierać podejrzeń. To wydarzenie zmusza Sanockiego do głębszych refleksji nad kondycją psychiczną ukochanej żony i jej dziwnymi reakcjami.

Prawda o ojcu Zosi wciąż ukryta. Kasia okłamuje Sanockiego

W obawie przed zdemaskowaniem lekarka po raz kolejny tłumaczy swoje nienaturalne reakcje nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Kobiecie brakuje odwagi, aby wyznać mężowi, że to Jakub Karski jest biologicznym ojcem małej Zosi. Zamiast tego decyduje się brnąć w kłamstwo, pozwalając Mariuszowi żyć w błędnym przekonaniu, że wychowuje własną córkę.