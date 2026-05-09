Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin. Kto zdobył decydującą bramkę w doliczonym czasie gry?

Jagiellonia Białystok zdobywa przewagę w pierwszej połowie

Mecz Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin w ramach Ekstraklasy rozpoczął się dynamicznie, z wyraźną inicjatywą gospodarzy. Już w 11. minucie wynik otworzył Kajetan Szmyt, dając Jagiellonii prowadzenie. Akcja bramkowa pokazała skuteczność ofensywną białostoczan w początkowej fazie spotkania.

Przewaga Jagiellonii została podwojona w 32. minucie dzięki bramce Afimico Pululu, który umocnił pozycję swojej drużyny. Stadion wypełniony prawie 20 tysiącami widzów żywiołowo reagował na kolejne trafienia. Przed przerwą Pogoń zdołała jednak zmniejszyć straty, gdy w 44. minucie Filip Cuić zdobył kontaktową bramkę, ustalając wynik do przerwy na 2:1.

Jak Pogoń Szczecin zdołała doprowadzić do remisu?

Druga połowa meczu przyniosła jeszcze więcej emocji i zwrotów akcji, świadcząc o determinacji obu drużyn. Pogoń Szczecin, mimo niekorzystnego wyniku, nie poddawała się i dążyła do wyrównania. Starania gości zostały nagrodzone w 83. minucie, kiedy Mads Agger zdobył bramkę, doprowadzając do remisu 2:2 i podgrzewając atmosferę na stadionie.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, Jagiellonia Białystok przypuściła ostatni atak. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Bernardo Vital strzelił decydującą bramkę głową, zapewniając Jagiellonii zwycięstwo 3:2. Spotkanie sędziował Wojciech Myć ze Włodawy, a na trybunach zasiadło 19 775 widzów, świadków dramatycznego rozstrzygnięcia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.