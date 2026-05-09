Drużynowe Mistrzostwa Europy na żużlu. Czy historyczne zwycięstwo Duńczyków zwiastuje zmianę dominacji?

DME na żużlu – Koniec polskiej dominacji?

Piąta edycja Drużynowych Mistrzostw Europy na żużlu przyniosła niespodziewane rozstrzygnięcia, przerywając imponującą serię czterech kolejnych zwycięstw reprezentacji Polski. Dotychczas biało-czerwoni byli niekwestionowanymi triumfatorami tych prestiżowych rozgrywek, z kolei Duńczycy niezmiennie plasowali się na drugiej pozycji. Tegoroczny finał, rozegrany w Rzeszowie, miał na celu przedłużenie tej złotej passy, jednak przeciwnicy z Danii zaprezentowali się niezwykle silnie i skutecznie. Zmagania te zapowiadały się jako test polskiej dominacji w europejskim żużlu.

Skład polskiej kadry, prowadzonej przez trenera Stanisława Chomskiego, musiał zostać zmieniony w ostatniej chwili przed kluczowymi zawodami. Z powodu urazu, którego doznał podczas piątkowego meczu ligowego w Grudziądzu, z udziału w finale wycofał się doświadczony Piotr Pawlicki. W jego miejsce, w trybie awaryjnym, dołączył Wiktor Przyjemski, aktualny młodzieżowy indywidualny wicemistrz świata, co stanowiło duże wyzwanie dla stabilności i strategii zespołu w tak ważnym turnieju. Ta zmiana mogła mieć wpływ na początkową dyspozycję drużyny.

Jak wybrano skład na finały w Rzeszowie?

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Europy na żużlu precyzował, że każda reprezentacja mogła wystawić w finale jednego zawodnika startującego w cyklu Speedway Grand Prix. Polska zdecydowała się na sześciokrotnego mistrza świata, Bartosza Zmarzlika, co automatycznie wiązało się z koniecznością wykluczenia z kadry Kacpra Woryny, Dominika Kubery oraz Patryka Dudka. Na pozycji rezerwowego, przeznaczonej dla młodzieżowca, wystąpił 19-letni Bartosz Bańbor, tegoroczny maturzysta, którego rola okazała się istotna w kontekście zdobywania cennych punktów dla biało-czerwonych. Decyzje kadrowe były więc strategiczne.

Faworyzowani polscy żużlowcy od samego początku finału napotykali znaczące trudności na torze w Rzeszowie, co pozwoliło Duńczykom na szybkie zbudowanie przewagi. Już w pierwszej serii startów, reprezentanci Polski dwukrotnie zajęli ostatnie miejsca, co od razu zasygnalizowało poważne problemy w realizacji planu taktycznego. Zespół prowadzony przez Nikiego Pedersena punktował natomiast niezwykle równomiernie, co pozwoliło im na konsekwentne powiększanie dystansu nad resztą stawki i umocnienie się na pozycji lidera. Taka sytuacja była zaskoczeniem dla kibiców.

Kiedy Dania zapewniła sobie złoto DME?

Po zakończeniu dwóch serii startów, strata gospodarzy do reprezentacji Danii wynosiła już siedem punktów, co stawiało Polaków w bardzo trudnej sytuacji. W polskim zespole praktycznie w pojedynkę walczył Bartosz Zmarzlik, do którego w pewnym momencie dołączył młody Bartosz Bańbor, próbując niwelować rosnące różnice punktowe. Ich indywidualne starania były widoczne, ale ogólna dyspozycja drużyny nie pozwalała na skuteczne dogonienie prowadzących Duńczyków. Polscy kibice z nadzieją śledzili każdy wyścig, oczekując przełamania.

Po trzynastu wyścigach sytuacja na torze była jeszcze bardziej dramatyczna: Duńczycy zgromadzili 27 punktów, podczas gdy Polska i Szwecja miały po 19. Trener Stanisław Chomski zdecydował się wówczas na zastosowanie rezerwy taktycznej z udziałem Bartosza Zmarzlika. Niestety, tuż po starcie jego motocykl odmówił posłuszeństwa, co było decydującym ciosem dla nadziei na odzyskanie złotego medalu. Przed biegami nominowanymi Dania prowadziła z wynikiem 39 do 28 punktów nad Polską. To oznaczało, że scenariusz, w którym Duńczycy straciliby złoto, był już niemal niemożliwy do zrealizowania. Duńczycy mogli ostatecznie fetować swój historyczny triumf już po pierwszym z czterech nominowanych biegów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.