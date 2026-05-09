MKS Pruszków wraca do ekstraklasy koszykarek. Co zadecydowało o sukcesie?

MKS Pruszków awansuje do ekstraklasy koszykarek

Zanim MKS Pruszków świętował tegoroczny triumf, drużyna miała okazję rywalizować o ekstraklasę rok wcześniej, jednak wówczas uległa ekipie Contimax Bochnia. Ta porażka stanowiła ważny punkt odniesienia dla zespołu, motywując go do intensywniejszej pracy w obecnym sezonie. Celem było jednoznaczne wywalczenie powrotu do elity polskiej koszykówki kobiet.

W pierwszym meczu finałowym 1. ligi, który rozegrano tydzień przed decydującym spotkaniem, MKS Pruszków pokonał ŁKS KK Łódź na wyjeździe. Spotkanie w Łodzi zakończyło się wyraźnym zwycięstwem Pruszkowianek 72:49, co dało im znaczącą przewagę przed rewanżem na własnym parkiecie. Wynik ten był kluczowy dla budowania pewności siebie przed decydującym starciem finałowym.

Kto prowadził MKS Pruszków do zwycięstwa?

W decydującym meczu na własnym parkiecie, który zakończył się wynikiem 92:62, kluczowe role odegrały liderki zespołu. Najwięcej punktów dla MKS Pruszków zdobyły Wanesa Furman, która zanotowała 23 oczka, oraz Katarzyna Świeżak z dorobkiem 20 punktów i 10 zbiórek. Wialeta Kiuliak również wyróżniła się solidną grą, dokładając 17 punktów oraz 9 zbiórek. Dla ŁKS Łódź najskuteczniejsza była Magdalena Szkop, zdobywając 20 punktów w tym spotkaniu.

Za sukcesem MKS Pruszków stoi trener Oskar Blaszkiewicz, który z sukcesem prowadzi drużynę w tym sezonie. Jego doświadczenie w pracy z zespołami na wysokim poziomie jest widoczne w wynikach. W drugiej części sezonu 2024/2025 Oskar Blaszkiewicz prowadził także SKK Polonię Warszawa, co podkreśla jego trenerskie kwalifikacje i zaangażowanie w rozwój koszykówki. Jego strategiczne decyzje i umiejętność motywowania zespołu miały kluczowe znaczenie dla osiągniętego sukcesu w Pruszkowie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.