FAME 31 już dziś w Koszalinie. Pełna karta walk: Turniej i rewanż Załęcki - Don Diego

- Wydarzenie w Koszalinie startuje w sobotę 9 maja punktualnie o godzinie 20.00.
- Kibice zgromadzeni w hali oraz przed ekranami obejrzą łącznie dwanaście zróżnicowanych pojedynków.
- Wśród najważniejszych bohaterów gali znaleźli się popularni zawodnicy, w tym między innymi Don Kasjo, Denis Załęcki i Don Diego.
FAME 31: Kto bierze udział w wielkim turnieju bokserskim?
Organizacja FAME MMA po raz kolejny przyciąga uwagę miłośników sportów walki. Najważniejszym elementem koszalińskiego wydarzenia jest specjalny Fight Club Tournament, w którym ośmiu wojowników zmierzy się na zasadach boksu w małych rękawicach. Zwycięzca całych zawodów wyjedzie z luksusowym samochodem BMW M5. Do rywalizacji o tę wyjątkową nagrodę stają Paweł „Scarface” Bomba, Alan Kwieciński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Don Kasjo, Brajan „Bojan” Bojanko oraz Josef Bratan. Włodarze przygotowali również starcie rezerwowe, w którym Jacek Murański skrzyżuje rękawice z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem. Triumfator tego pojedynku wejdzie do głównej drabinki w przypadku, gdy któryś z podstawowych uczestników dozna kontuzji i nie będzie w stanie kontynuować zmagań.
FAME 31: gdzie oglądać na żywo? Transmisja, cena PPV
Don Diego walczy z Denisem Załęckim. Rewanż oraz pozostałe superfighty
Koszalińska impreza to nie tylko emocje związane z główną drabinką turniejową, ale także wyczekiwane przez fanów pojedynki specjalne. Najwięcej emocji budzi spektakularne starcie rewanżowe pomiędzy Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem a Denisem „Bad Boyem” Załęckim. Reprezentantów toruńskiej rodziny będzie w klatce więcej, ponieważ ojciec Denisa, Dawid Załęcki, podejmie wyzwanie rzucone przez Michała „Matrixa” Królika w formule K-1 w małych rękawicach. Dodatkowo organizatorzy postanowili urozmaicić widowisko intrygującym zestawieniem 2 na 2.
Pełna karta gali FAME 31 w Koszalinie. Kolejność pojedynków
Karta całego wydarzenia została skrupulatnie ułożona, a początkowe zmagania będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich internautów. Oto oficjalna karta FAME 31:
Karta wstępna (transmisja darmowa w serwisie YouTube):
- Denis „Deddy” Laskowski kontra Remi „Polaczek” Neugebauer (boks w małych rękawicach)
- Josef Bratan kontra Brajan „Bojan” Bojanko (ćwierćfinał turnieju)
Karta główna:
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński kontra Robert Karaś (ćwierćfinał turnieju)
- Jacek „Muran” Murański kontra Jarosław „Koziołek” Kozieł (walka rezerwowa)
- Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka kontra Akop Szostak (ćwierćfinał turnieju)
- Alan Kwieciński kontra Paweł „Scarface” Bomba (ćwierćfinał turnieju)
- Karabin i Sportowy Brat kontra Niezniszczalny i Wieszjo (K-1 w małych rękawicach)
- Pierwszy półfinał turnieju
- Drugi półfinał turnieju
- Dawid „Crazy” Załęcki kontra Michał „Matrix” Królik (K-1 w małych rękawicach)
- Mateusz „Don Diego” Kubiszyn kontra Denis „Bad Boy” Załęcki (boks w ringu w małych rękawicach)
Walka wieczoru:
- Finałowe starcie turnieju o główną nagrodę