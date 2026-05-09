FAME 31 już dziś w Koszalinie. Pełna karta walk: Turniej i rewanż Załęcki - Don Diego

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-09 20:25

FAME 31 już 9 maja w Koszalinie, a gwoździem programu będzie ośmioosobowy turniej bokserski w małych rękawicach. W klatce zobaczymy między innymi Akopa Szostaka, Josefa Bratana i Don Kasjo. Fani freak fightów zacierają ręce również na głośne starcia z udziałem Denisa Załęckiego, Mateusza „Don Diego” Kubiszyna czy Jacka Murańskiego. Kartę walk FAME 31 prezentujemy poniżej.

Kto walczy na FAME 31? Karta walk

i

Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe Kto walczy na FAME 31? Karta walk
  • Wydarzenie w Koszalinie startuje w sobotę 9 maja punktualnie o godzinie 20.00.
  • Kibice zgromadzeni w hali oraz przed ekranami obejrzą łącznie dwanaście zróżnicowanych pojedynków.
  • Wśród najważniejszych bohaterów gali znaleźli się popularni zawodnicy, w tym między innymi Don Kasjo, Denis Załęcki i Don Diego.

FAME 31: Kto bierze udział w wielkim turnieju bokserskim?

Organizacja FAME MMA po raz kolejny przyciąga uwagę miłośników sportów walki. Najważniejszym elementem koszalińskiego wydarzenia jest specjalny Fight Club Tournament, w którym ośmiu wojowników zmierzy się na zasadach boksu w małych rękawicach. Zwycięzca całych zawodów wyjedzie z luksusowym samochodem BMW M5. Do rywalizacji o tę wyjątkową nagrodę stają Paweł „Scarface” Bomba, Alan Kwieciński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Don Kasjo, Brajan „Bojan” Bojanko oraz Josef Bratan. Włodarze przygotowali również starcie rezerwowe, w którym Jacek Murański skrzyżuje rękawice z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem. Triumfator tego pojedynku wejdzie do głównej drabinki w przypadku, gdy któryś z podstawowych uczestników dozna kontuzji i nie będzie w stanie kontynuować zmagań.

FAME 31: gdzie oglądać na żywo? Transmisja, cena PPV

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT

Don Diego walczy z Denisem Załęckim. Rewanż oraz pozostałe superfighty

Koszalińska impreza to nie tylko emocje związane z główną drabinką turniejową, ale także wyczekiwane przez fanów pojedynki specjalne. Najwięcej emocji budzi spektakularne starcie rewanżowe pomiędzy Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem a Denisem „Bad Boyem” Załęckim. Reprezentantów toruńskiej rodziny będzie w klatce więcej, ponieważ ojciec Denisa, Dawid Załęcki, podejmie wyzwanie rzucone przez Michała „Matrixa” Królika w formule K-1 w małych rękawicach. Dodatkowo organizatorzy postanowili urozmaicić widowisko intrygującym zestawieniem 2 na 2.

Pełna karta gali FAME 31 w Koszalinie. Kolejność pojedynków

Karta całego wydarzenia została skrupulatnie ułożona, a początkowe zmagania będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich internautów. Oto oficjalna karta FAME 31:

Karta wstępna (transmisja darmowa w serwisie YouTube):

  • Denis „Deddy” Laskowski kontra Remi „Polaczek” Neugebauer (boks w małych rękawicach)
  • Josef Bratan kontra Brajan „Bojan” Bojanko (ćwierćfinał turnieju)

Karta główna:

  • Kasjusz „Don Kasjo” Życiński kontra Robert Karaś (ćwierćfinał turnieju)
  • Jacek „Muran” Murański kontra Jarosław „Koziołek” Kozieł (walka rezerwowa)
  • Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka kontra Akop Szostak (ćwierćfinał turnieju)
  • Alan Kwieciński kontra Paweł „Scarface” Bomba (ćwierćfinał turnieju)
  • Karabin i Sportowy Brat kontra Niezniszczalny i Wieszjo (K-1 w małych rękawicach)
  • Pierwszy półfinał turnieju
  • Drugi półfinał turnieju
  • Dawid „Crazy” Załęcki kontra Michał „Matrix” Królik (K-1 w małych rękawicach)
  • Mateusz „Don Diego” Kubiszyn kontra Denis „Bad Boy” Załęcki (boks w ringu w małych rękawicach)

Walka wieczoru:

  • Finałowe starcie turnieju o główną nagrodę
fame mma
sport Koszalin