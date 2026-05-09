FAME 31 już dziś w Koszalinie. Pełna karta walk: Turniej i rewanż Załęcki - Don Diego

Wydarzenie w Koszalinie startuje w sobotę 9 maja punktualnie o godzinie 20.00 .

. Kibice zgromadzeni w hali oraz przed ekranami obejrzą łącznie dwanaście zróżnicowanych pojedynków.

Wśród najważniejszych bohaterów gali znaleźli się popularni zawodnicy, w tym między innymi Don Kasjo, Denis Załęcki i Don Diego.

FAME 31: Kto bierze udział w wielkim turnieju bokserskim?

Organizacja FAME MMA po raz kolejny przyciąga uwagę miłośników sportów walki. Najważniejszym elementem koszalińskiego wydarzenia jest specjalny Fight Club Tournament, w którym ośmiu wojowników zmierzy się na zasadach boksu w małych rękawicach. Zwycięzca całych zawodów wyjedzie z luksusowym samochodem BMW M5. Do rywalizacji o tę wyjątkową nagrodę stają Paweł „Scarface” Bomba, Alan Kwieciński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Don Kasjo, Brajan „Bojan” Bojanko oraz Josef Bratan. Włodarze przygotowali również starcie rezerwowe, w którym Jacek Murański skrzyżuje rękawice z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem. Triumfator tego pojedynku wejdzie do głównej drabinki w przypadku, gdy któryś z podstawowych uczestników dozna kontuzji i nie będzie w stanie kontynuować zmagań.

FAME 31: gdzie oglądać na żywo? Transmisja, cena PPV

Don Diego walczy z Denisem Załęckim. Rewanż oraz pozostałe superfighty

Koszalińska impreza to nie tylko emocje związane z główną drabinką turniejową, ale także wyczekiwane przez fanów pojedynki specjalne. Najwięcej emocji budzi spektakularne starcie rewanżowe pomiędzy Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem a Denisem „Bad Boyem” Załęckim. Reprezentantów toruńskiej rodziny będzie w klatce więcej, ponieważ ojciec Denisa, Dawid Załęcki, podejmie wyzwanie rzucone przez Michała „Matrixa” Królika w formule K-1 w małych rękawicach. Dodatkowo organizatorzy postanowili urozmaicić widowisko intrygującym zestawieniem 2 na 2.

Pełna karta gali FAME 31 w Koszalinie. Kolejność pojedynków

Karta całego wydarzenia została skrupulatnie ułożona, a początkowe zmagania będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich internautów. Oto oficjalna karta FAME 31:

Karta wstępna (transmisja darmowa w serwisie YouTube):

Denis „Deddy” Laskowski kontra Remi „Polaczek” Neugebauer (boks w małych rękawicach)

Josef Bratan kontra Brajan „Bojan” Bojanko (ćwierćfinał turnieju)

Karta główna:

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński kontra Robert Karaś (ćwierćfinał turnieju)

Jacek „Muran” Murański kontra Jarosław „Koziołek” Kozieł (walka rezerwowa)

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka kontra Akop Szostak (ćwierćfinał turnieju)

Alan Kwieciński kontra Paweł „Scarface” Bomba (ćwierćfinał turnieju)

Karabin i Sportowy Brat kontra Niezniszczalny i Wieszjo (K-1 w małych rękawicach)

Pierwszy półfinał turnieju

Drugi półfinał turnieju

Dawid „Crazy” Załęcki kontra Michał „Matrix” Królik (K-1 w małych rękawicach)

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn kontra Denis „Bad Boy” Załęcki (boks w ringu w małych rękawicach)

Walka wieczoru: