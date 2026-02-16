Jak poznali się Marysia i Paweł z „Pierwszej miłości”? To spotkanie odmieniło ich los

2026-02-16 14:52

"Pierwsza miłość" od dwóch dekad trzyma widzów w napięciu, a losy Marysi Radosz (Aneta Zając) i Pawła Krzyżanowskiego (Mateusz Janicki, później Mikołaj Krawczyk) to jeden z najbardziej kultowych wątków serialu. Ich miłość, pełna wzlotów i upadków, stała się fundamentem produkcji Polsatu. A już w 2026 roku fani serialu będą świadkami historycznego powrotu Pawła! Zanim jednak do tego dojdzie, przypomnijmy sobie, jak wyglądało ich pierwsze, niezwykłe spotkanie, które na zawsze odmieniło życie bohaterów.

Jak poznali się Marysia i Paweł z „Pierwszej miłości”? To spotkanie odmieniło ich los

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Od kłótni do miłości: tak zaczęła się historia Marysi i Pawła

Pierwsze spotkanie Marysi i Pawła nie było sielankową sceną rodem z komedii romantycznej. Wręcz przeciwnie! Jeszcze zanim Marysia (w pierwszych odcinkach nazywana Majką) wyjechała na studia do Wrocławia, jej dziadek przepowiedział, że wkrótce się zakocha. I miał rację! Tego samego dnia, podczas spaceru z Kingą, Marysia natknęła się na Pawła. Chociaż chłopak od razu zrobił na niej wrażenie, ich interakcja rozpoczęła się od... ostrej reprymendy! Marysia była przekonana, że to właśnie Paweł porzucił w lesie psa Rudolfa (znanego również jako Wafel). Szybko jednak okazało się, że za ten czyn odpowiedzialny był młodszy brat Pawła, Mariusz. To niecodzienne zdarzenie, pełne pomyłek i iskier, położyło podwaliny pod jedną z najbardziej skomplikowanych i namiętnych relacji w polskim serialu.

Droga do miłości: między tajemnicami a przeznaczeniem

Mimo burzliwego początku, Paweł szybko zakochał się w Marysi. Jak sam wyznał, była to miłość od pierwszego wejrzenia, która wydarzyła się w parku. Początkowo Paweł udawał bogatego chłopaka, choć w rzeczywistości był wychowankiem domu dziecka i jeździł szambiarką. Ich związek musiał pokonać wiele przeszkód - od intryg zazdrosnych rywali (w Pawle kochała się Kinga, a Marysię podrywał Artur), po próby rozdzielenia przez osoby trzecie. Wspierali się w trudnych chwilach, takich jak próby adopcji Mariusza czy poznawanie prawdy o rodzinach. Fani z zapartym tchem śledzili każdy zwrot akcji, wierząc, że Marysia i Paweł są sobie pisani, niezależnie od tego, ile razy los próbował ich rozdzielić.

Wielki powrót: Paweł Krzyżanowski znów w "Pierwszej miłości" w 2026 roku!

Po latach nieobecności i dramatycznych wydarzeniach, które sugerowały jego śmierć, Paweł Krzyżanowski powróci do "Pierwszej miłości" w 2026 roku! Fani od dawna spekulowali na temat jego możliwego powrotu, zwłaszcza że ciało Pawła nigdy nie zostało odnalezione po jego zaginięciu w Ameryce Południowej, gdzie miał wplątać się w podejrzane interesy z kartelem narkotykowym. Co ciekawe, w rolę Pawła wcieli się nowy aktor - Mateusz Kościukiewicz, znany z wielu ambitnych produkcji. To on zastąpi Mikołaja Krawczyka, który przez lata był twarzą tej postaci.

Ten powrót z pewnością wstrząśnie serialowym światem. Marysia, grana niezmiennie przez Anetę Zając, obecnie wiedzie szczęśliwe życie u boku Kacpra (Damian Kulec), a nawet stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Jak zareaguje na pojawienie się swojej pierwszej miłości, która, jak sądziła, nie żyje? Jak Paweł zostanie przyjęty przez dawnych przyjaciół i córkę Julię? Te pytania rozpalają wyobraźnię widzów i obiecują mnóstwo emocji w nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości". To "zmartwychwstanie" kultowej postaci z pewnością przyciągnie przed ekrany miliony fanów, pragnących dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy tej legendarnej pary.

