Wielki powrót do "Na dobre i na złe". Uwielbiana przez widzów lekarka znów w Leśnej Górze

Wymowne wideo twórców "Na dobre i na złe". Katarzyna Dąbrowska znowu na planie

Miłośnicy telewizyjnego hitu o lekarzach z Leśnej Góry mają powody do wielkiego entuzjazmu. Na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie opublikowano zaskakujący materiał wideo. Na krótkim nagraniu widać postać graną przez Polę Gonciarz, która otwiera drzwi i dostrzega stojącą za nimi Katarzynę Dąbrowską. Twórcy serialu postanowili opatrzyć ten filmik niezwykle wymownym komunikatem.

„Tęskniliście? Bo my bardzo!”

Ten krótki opis zamieszczony w sieci stanowi ostateczne i jednoznaczne potwierdzenie wielkiego powrotu aktorki do hitu Telewizji Polskiej.

Katarzyna Dąbrowska grała Wiktorię Consalidę przez ponad dekadę. Dlaczego odeszła z serialu?

Aktorka kreowała postać doktor Wiktorii Consalidy przez przeszło 11 lat, budując w tym czasie jedną z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych bohaterek w całej historii "Na dobre i na złe". Widzowie po raz ostatni mogli śledzić jej losy jesienią 2019 roku, w 753. odcinku medycznej telenoweli. Scenarzyści nie zdecydowali się wówczas na uśmiercenie lubianej lekarki, lecz wysłali ją do Hiszpanii, gdzie kobieta zamierzała rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Taki rozwój wypadków od samego początku dawał pewną nadzieję na powrót charyzmatycznej postaci do szpitala w Leśnej Górze.

Sama gwiazda tłumaczyła wtedy swoją decyzję o odejściu naturalną potrzebą zawodowych zmian oraz chęcią poszukiwania zupełnie nowych aktorskich wyzwań. W specjalnym wpisie pożegnalnym opublikowanym w internecie wyraziła wdzięczność widzom za lata niesłabnącego wsparcia i wspólne przeżywanie serialowych perypetii. Katarzyna Dąbrowska zaznaczyła przy tym, że wcielanie się wnieco ekscentryczną lekarkę z hiszpańskimi korzeniami było niezwykle cennym i wyjątkowym doświadczeniem w jej dorobku zawodowym.

Podwójna obecność na ekranie. Aktorka gra także w "M jak miłość"

Co ciekawe, w ostatnich tygodniach Katarzyna Dąbrowska dołączyła również do ekipy innej niezwykle popularnej produkcji, czyli "M jak miłość". Wciela się tam w nową przełożoną Marcina Chodakowskiego, granego przez Mikołaja Roznerskiego. Jej nowa bohaterka od samego początku ewidentnie flirtuje z przystojnym detektywem, co w przyszłości może doprowadzić do poważnych komplikacji i zagrozić jego relacji z Kamą (w tej roli Michalina Sosna). Tymczasem zagorzali fani "Na dobre i na złe" wprost nie posiadają się ze szczęścia na wieść o ponownym pojawieniu się uwielbianej lekarki na planie, co licznie komentują pod internetowymi postami.

„Jupiiiiiii, nareszcie... dr Consalida”, „Najcudowniejsza Wiki znowu w Na dobre i na złe”

„Wymodliłam!”.

Super 🔥 nie mogę się doczekać 😍

Radość internautów jest przeogromna, a wszystko wskazuje na to, że powrót znanej specjalistki przyniesie spore przetasowania i całkowicie odmieni sytuację personelu w Leśnej Górze. Fani mogą przygotować się na wyjątkowo trzymające w napięciu odcinki.