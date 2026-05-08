Barwy szczęścia, odcinek 3387: Dominika nową właścicielką Feel Good. Zapłaci milion złotych

Emisja 3387. odcinka "Barw szczęścia" w TVP2

Napięcie między Dominiką a zmagającą się z uzależnieniem Renatą rosło od wielu miesięcy. Prywatne problemy i nałóg tej drugiej zaczęły w końcu poważnie zagrażać codziennej pracy i reputacji całej restauracji. Obserwując postępujący upadek biznesowej partnerki, Dominika podjęła w końcu stanowcze kroki mające na celu ratowanie wspólnego dobytku. Epizod ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2.

Sebastian ingeruje w sprawy biznesowe Dominiki

Dwa odcinki wcześniej do akcji wkroczy Sebastian, grany przez Marka Krupskiego. Mężczyzna zacznie intensywnie przekonywać Dominikę do ostatecznego odcięcia się od sprawiającej problemy wspólniczki. Jego zdaniem trwanie w tej relacji to najprostsza droga do całkowitego bankructwa ich restauracji. Namowy partnera oraz niepokojące zachowanie Renaty ostatecznie skłonią bizneswoman do podjęcia bardzo drastycznych działań prawno-finansowych.

Dominika kupuje Feel Good za milion złotych

Finał sprawy rozegra się podczas aukcji komorniczej. Bohaterka zaoferuje gigantyczną kwotę ponad miliona złotych i błyskawicznie pokona wszystkich konkurentów startujących w licytacji. Ten niezwykle kosztowny ruch to dla niej definitywne odcięcie się od dawnej przyjaciółki oraz przejęcie stuprocentowej kontroli nad firmą. W tym samym czasie pokonana współwłaścicielka wciąż będzie odbywać przymusową terapię lekową na zamkniętym oddziale odwykowym.

Pobyt na terapii potrwa jednak znacznie krócej niż przewidywali lekarze. Pacjentka samowolnie opuści placówkę i zupełnie przypadkowo odkryje prawdę o utracie restauracji. Wiadomość o sprzedaży dobytku całkowicie ją załamie i popchnie do dalszych konfliktów z nową właścicielką lokalu. Zmiana układu sił w Feel Good wywoła falę dramatycznych konfrontacji między obiema kobietami, a ucieczka z odwyku brutalnie obnaży brak jakichkolwiek postępów w leczeniu Renaty.