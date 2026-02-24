Spis treści
Pierwszy odcinek „M jak miłość” - o czym był?
Centralnym wydarzeniem premierowego epizodu było rodzinne spotkanie w Grabinie. Trzy pokolenia Mostowiaków zebrały się, by uczcić rocznicę ślubu Barbary i Lucjana - seniorów rodu, którzy stanowili fundament całej opowieści. W odcinku poznaliśmy ich czwórkę dzieci: Marię, Martę, Małgorzatę i Marka. Każde z nich znajdowało się w zupełnie innym momencie życia. Maria prowadziła spokojne, uporządkowane życie w Gródku, stojąc u progu spełnienia swoich planów. Marta, odnosząca sukcesy sędzia z Warszawy, samotnie wychowywała syna Łukasza i skrywała sekret, który z czasem miał wpłynąć na jej relacje rodzinne. Najmłodsi - Małgorzata i Marek - dopiero wchodzili w dorosłość, a ich decyzje i marzenia budziły w rodzicach zarówno dumę, jak i niepokój. Już w pierwszym odcinku „M jak miłość” było jasne, że osią tej opowieści będzie miłość – w różnych odsłonach i z wszystkimi jej konsekwencjami.
Obsada pierwszego odcinka „M jak miłość” - kto grał na początku?
W premierowym epizodzie zobaczyliśmy aktorów, którzy z czasem stali się symbolem serialu:
- Witold Pyrkosz jako Lucjan Mostowiak,
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak,
- Dominika Ostałowska jako Marta Mostowiak,
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Mostowiak,
- Joanna Koroniewska jako Małgorzata Mostowiak,
- Kacper Kuszewski jako Marek Mostowiak,
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński,
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński,
- Cezary Morawski jako Krzysztof Zduński,
- Franciszek Przybylski jako Łukasz Wojciechowski,
- Robert Gonera jako Jacek Milecki,
- Paweł Okraska jako Michał Łagoda,
- Ewelina Serafin jako Kasia.
Dla wielu z nich był to moment przełomowy w karierze. Dziś trudno wyobrazić sobie historię polskich seriali bez ich twarzy.
Gdzie obejrzeć pierwszy odcinek „M jak miłość”?
Wielu widzów po latach chce wrócić do początku i zobaczyć, jak wszystko się zaczęło. Pierwszy odcinek „M jak miłość” można obejrzeć w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są archiwalne epizody serialu. Wybrane fragmenty i kultowe sceny można znaleźć również w materiałach udostępnianych przez TVP w internecie. Powrót do odcinka z 2000 roku to podróż do zupełnie innej telewizyjnej epoki - czasu bez mediów społecznościowych, gdy seriale oglądało się wspólnie, a Mostowiakowie stawali się częścią rodzinnych wieczorów.
„M jak miłość” zaczęło się od prostego rodzinnego spotkania w Grabinie. Dziś to historia, która trwa od ponad 25 lat i wciąż budzi emocje. Pierwszy odcinek pozostaje symbolem początku - momentu, w którym wszystko było jeszcze możliwe.