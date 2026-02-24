Pierwszy odcinek „M jak miłość” - o czym był?

Centralnym wydarzeniem premierowego epizodu było rodzinne spotkanie w Grabinie. Trzy pokolenia Mostowiaków zebrały się, by uczcić rocznicę ślubu Barbary i Lucjana - seniorów rodu, którzy stanowili fundament całej opowieści. W odcinku poznaliśmy ich czwórkę dzieci: Marię, Martę, Małgorzatę i Marka. Każde z nich znajdowało się w zupełnie innym momencie życia. Maria prowadziła spokojne, uporządkowane życie w Gródku, stojąc u progu spełnienia swoich planów. Marta, odnosząca sukcesy sędzia z Warszawy, samotnie wychowywała syna Łukasza i skrywała sekret, który z czasem miał wpłynąć na jej relacje rodzinne. Najmłodsi - Małgorzata i Marek - dopiero wchodzili w dorosłość, a ich decyzje i marzenia budziły w rodzicach zarówno dumę, jak i niepokój. Już w pierwszym odcinku „M jak miłość” było jasne, że osią tej opowieści będzie miłość – w różnych odsłonach i z wszystkimi jej konsekwencjami.

Obsada pierwszego odcinka „M jak miłość” - kto grał na początku?

W premierowym epizodzie zobaczyliśmy aktorów, którzy z czasem stali się symbolem serialu:

Witold Pyrkosz jako Lucjan Mostowiak,

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak,

Dominika Ostałowska jako Marta Mostowiak,

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Mostowiak,

Joanna Koroniewska jako Małgorzata Mostowiak,

Kacper Kuszewski jako Marek Mostowiak,

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński,

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński,

Cezary Morawski jako Krzysztof Zduński,

Franciszek Przybylski jako Łukasz Wojciechowski,

Robert Gonera jako Jacek Milecki,

Paweł Okraska jako Michał Łagoda,

Ewelina Serafin jako Kasia.

Dla wielu z nich był to moment przełomowy w karierze. Dziś trudno wyobrazić sobie historię polskich seriali bez ich twarzy.

Gdzie obejrzeć pierwszy odcinek „M jak miłość”?

Wielu widzów po latach chce wrócić do początku i zobaczyć, jak wszystko się zaczęło. Pierwszy odcinek „M jak miłość” można obejrzeć w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są archiwalne epizody serialu. Wybrane fragmenty i kultowe sceny można znaleźć również w materiałach udostępnianych przez TVP w internecie. Powrót do odcinka z 2000 roku to podróż do zupełnie innej telewizyjnej epoki - czasu bez mediów społecznościowych, gdy seriale oglądało się wspólnie, a Mostowiakowie stawali się częścią rodzinnych wieczorów.

„M jak miłość” zaczęło się od prostego rodzinnego spotkania w Grabinie. Dziś to historia, która trwa od ponad 25 lat i wciąż budzi emocje. Pierwszy odcinek pozostaje symbolem początku - momentu, w którym wszystko było jeszcze możliwe.

