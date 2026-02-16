To był cios dla milionów: śmierć Kasi z "M jak miłość" złamała serca fanów! Pamiętasz, co się stało?

Katarzyna Garwolińska
2026-02-16 14:13

Serial "M jak miłość" od lat dostarcza widzom niezapomnianych emocji – od wzruszających chwil po dramatyczne zwroty akcji. Jednak niektóre wydarzenia zapisują się w pamięci fanów na długo, budząc smutek i niedowierzanie. Jednym z takich momentów była tragiczna śmierć Kasi Mularczyk, ukochanej Marcina Chodakowskiego. Jej odejście nie tylko wstrząsnęło serialowym światem, ale także na zawsze odmieniło losy głównego bohatera. Przypomnijmy sobie tę wstrząsającą historię, która do dziś wywołuje łzy.

Agnieszka Sienkiewicz grała Kasię w „M jak miłość”. Jej wątek w serialu zakończył się niezwykle dramatycznie

i

Agnieszka Sienkiewicz jako Kasia Mularczyk i Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski, uśmiechnięci, pozują na tle błyszczącego, złotego tła. Sienkiewicz, w jasnej bluzce, opiera głowę na ramieniu Roznerskiego, który ma na sobie beżową marynarkę i żółty krawat. Dostępne na Super Seriale.

Kasia i Marcin - historia nieszczęśliwej miłości

Kasia Mularczyk (w tej roli Agnieszka Sienkiewicz) była jedną z tych postaci, które szybko podbiły serca widzów. Jej relacja z Marcinem Chodakowskim (Mikołaj Roznerski) od początku była burzliwa, pełna wzlotów i upadków, ale jednocześnie niezwykle namiętna i prawdziwa. Marcin, znany z natury "kobieciarza", przy Kasi dojrzał i zaczął myśleć o stabilizacji. Ich miłość wydawała się pokonać wszelkie przeciwności, a para planowała wspólną przyszłość, spodziewając się dziecka. Fani z zapartym tchem śledzili ich losy, wierząc w szczęśliwe zakończenie. Niestety, scenarzyści mieli dla nich inny, znacznie bardziej bolesny scenariusz.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Dramatyczne pożegnanie - śmierć przy porodzie

Tragedia rozegrała się w 1125. odcinku serialu, który wyemitowano w marcu 2015 roku. Ciężarna Kasia, w drodze do Grabiny, nagle straciła przytomność. Po kilku godzinach, gdy została odnaleziona i przetransportowana do szpitala, lekarze podjęli dramatyczną decyzję o cesarskim cięciu. Niestety, mimo wysiłków medyków, po operacji doszło do rozległego krwotoku, w wyniku którego Kasia zmarła. Zostawiła nowo narodzonego synka, Szymka, i pogrążonego w rozpaczy Marcina. To wydarzenie było szokiem dla widzów, którzy nie mogli pogodzić się z tak brutalnym zakończeniem tej pięknej historii miłosnej.

Trwałe piętno: Marcin jako samotny ojciec

Śmierć Kasi była jednym z najbardziej traumatycznych momentów w życiu Marcina. Z dnia na dzień stał się samotnym ojcem, zmuszonym zmierzyć się z nową rzeczywistością i wychowaniem syna bez ukochanej. Ta tragedia głęboko go zmieniła, zmuszając do szybkiego dojrzewania i przewartościowania życia. Choć po latach Marcin układał sobie życie z innymi kobietami, pamięć o Kasi i jej tragicznym odejściu zawsze pozostawała żywa. W serialu wielokrotnie powracano do tego wątku, pokazując, jak Marcin odwiedza grób Kasi, rozmawia z nią w myślach, a nawet pisze listy, by pożegnać się z przeszłością i ruszyć dalej. Te sceny przypominały fanom o głębi uczucia, które łączyło Marcina i Kasię, oraz o cenie, jaką zapłacił za ich miłość.

Dlaczego Agnieszka Sienkiewicz odeszła z serialu?

Odejście Agnieszki Sienkiewicz z "M jak miłość" było podyktowane decyzją aktorki, która chciała rozwijać swoją karierę i podjąć nowe wyzwania zawodowe. Scenarzyści, aby wytłumaczyć jej zniknięcie, zdecydowali się na dramatyczny krok, uśmiercając Kasię w tak wstrząsający sposób. Choć była to trudna decyzja dla twórców i bolesna dla widzów, pozwoliła na wprowadzenie nowych wątków i rozwinięcie postaci Marcina w zupełnie nowym kierunku. Pamięć o Kasi Mularczyk pozostaje jednak żywa w sercach fanów "M jak miłość" jako symbol nieszczęśliwej miłości i nieoczekiwanej tragedii.

Galeria zdjęć 12
