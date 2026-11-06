"Top Model". Kiedy finał 15. edycji? Tego dnia dowiemy się, kto wygrał

"Top Model" - przed nami Ljubljana Fashion Week

W najnowszym odcinku "Top Model" jurorzy, w składzie Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz Olivier Janiak - redaktor naczelny "GQ", zdecydowali, kto pojedzie na tegoroczny Fashion Week, a kto może pożegnać się z wielką wygraną w programie (ale bynajmniej nie z karierą w modelingu, w końcu nie od dziś wiadomo, że nawet ci, którzy nie dotarli do finału mogą zajść naprawdę daleko).

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O miejsce w finale 15. edycji "Top Model" walczą obecnie:

Jakub Bara,

Martyna Hildebrand,

Mira Majchrzak,

Benjamin Nhial,

Helena Pszczoła,

Dominik Pytel,

Kuba Stanicki.

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Sonda Kto powinien wygrać 15. edycję "Top Model"? Jakub Bara Martyna Hildebrand Mira Majchrzak Benjamin Nhial Helena Pszczoła Dominik Pytel Kuba Stanicki

"Top Model" - kiedy finał 15. edycji? Data premiery ostatniego odcinka

15. edycja programu "Top Model" liczy łącznie czternaście odcinków, które ukazują się na antenie TVN w każdą środę. Wielki finał na żywo, w którym dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję, odbędzie się w dniu 2 grudnia.

W jury klasycznie zasiądą Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński, a finalistów wspierać będzie Klaudia El Dursi, która zajęła miejsce Michała Piróga w roli prowadzącej. O wyniku w finale zadecydują widzowie, a wielki zwycięzca, tudzież zwyciężczyni, otrzyma nagrodę w postaci 200 tysięcy złotych, kontraktu z profesjonalną agencją modelingu oraz zdjęcia na okładce magazynu "Glamour".

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