"Top Model". Kiedy finał 15. edycji? Tego dnia dowiemy się, kto wygrał

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"Top Model" - przed nami Ljubljana Fashion Week
W najnowszym odcinku "Top Model" jurorzy, w składzie Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz Olivier Janiak - redaktor naczelny "GQ", zdecydowali, kto pojedzie na tegoroczny Fashion Week, a kto może pożegnać się z wielką wygraną w programie (ale bynajmniej nie z karierą w modelingu, w końcu nie od dziś wiadomo, że nawet ci, którzy nie dotarli do finału mogą zajść naprawdę daleko).
O miejsce w finale 15. edycji "Top Model" walczą obecnie:
- Jakub Bara,
- Martyna Hildebrand,
- Mira Majchrzak,
- Benjamin Nhial,
- Helena Pszczoła,
- Dominik Pytel,
- Kuba Stanicki.
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"Top Model" - kiedy finał 15. edycji? Data premiery ostatniego odcinka
15. edycja programu "Top Model" liczy łącznie czternaście odcinków, które ukazują się na antenie TVN w każdą środę. Wielki finał na żywo, w którym dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję, odbędzie się w dniu 2 grudnia.
W jury klasycznie zasiądą Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński, a finalistów wspierać będzie Klaudia El Dursi, która zajęła miejsce Michała Piróga w roli prowadzącej. O wyniku w finale zadecydują widzowie, a wielki zwycięzca, tudzież zwyciężczyni, otrzyma nagrodę w postaci 200 tysięcy złotych, kontraktu z profesjonalną agencją modelingu oraz zdjęcia na okładce magazynu "Glamour".
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