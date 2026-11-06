"Top Model". Kiedy finał 15. edycji? Tego dnia dowiemy się, kto wygrał

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-11-06 14:17

15. edycja "Top Model" chyli się ku końcowi. Przed nami ostatnie odcinki, a w nich Fashion Week, tym razem w Słowenii. W grze pozostają Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Mira Majchrzak, Benjamin Nhial, Helena Pszczoła, Dominik Pytel oraz Kuba Stanicki. Kto okaże się zwycięzcą i kiedy poznamy wyniki? Oto data premiery finału.

Kasia Sokołowska, Joanna Krupa i Dawid Woliński na ściance Top Model. O finale 15. edycji show przeczytasz na Eska.
Autor: AKPA

"Top Model" - przed nami Ljubljana Fashion Week

W najnowszym odcinku "Top Model" jurorzy, w składzie Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz Olivier Janiak - redaktor naczelny "GQ", zdecydowali, kto pojedzie na tegoroczny Fashion Week, a kto może pożegnać się z wielką wygraną w programie (ale bynajmniej nie z karierą w modelingu, w końcu nie od dziś wiadomo, że nawet ci, którzy nie dotarli do finału mogą zajść naprawdę daleko).

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O miejsce w finale 15. edycji "Top Model" walczą obecnie:

  • Jakub Bara,
  • Martyna Hildebrand,
  • Mira Majchrzak,
  • Benjamin Nhial,
  • Helena Pszczoła,
  • Dominik Pytel,
  • Kuba Stanicki.

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Kto powinien wygrać 15. edycję "Top Model"?

"Top Model" - kiedy finał 15. edycji? Data premiery ostatniego odcinka

15. edycja programu "Top Model" liczy łącznie czternaście odcinków, które ukazują się na antenie TVN w każdą środę. Wielki finał na żywo, w którym dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję, odbędzie się w dniu 2 grudnia.

W jury klasycznie zasiądą Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński, a finalistów wspierać będzie Klaudia El Dursi, która zajęła miejsce Michała Piróga w roli prowadzącej. O wyniku w finale zadecydują widzowie, a wielki zwycięzca, tudzież zwyciężczyni, otrzyma nagrodę w postaci 200 tysięcy złotych, kontraktu z profesjonalną agencją modelingu oraz zdjęcia na okładce magazynu "Glamour".

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