Groźby i znieważenie Ukrainek w Tarnowskich Górach. 44-latek usłyszał zarzut

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-06 14:00

Na przełomie października i listopada 2026 roku w Tarnowskich Górach mężczyzna miał grozić dwóm obywatelkom Ukrainy i je znieważać z powodu ich narodowości. Tarnogórscy kryminalni zatrzymali 3 listopada 44-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut, został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Policja
Autor: -/ Getty Images

Groźby i znieważenie Ukrainek w Tarnowskich Górach

Tarnogórscy kryminalni zajęli się sprawą gróźb i znieważenia dwóch obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości. Ustalili, że na przełomie października i listopada 2026 roku mieszkaniec Tarnowskich Gór dwukrotnie pojawił się w jednym ze sklepów w mieście. Miał tam publicznie i bez powodu grozić kobietom oraz je znieważać. W toku czynności policjanci ustalili jego tożsamość.

44-latek z Tarnowskich Gór odpowie w warunkach recydywy

Policjanci zatrzymali 44-letniego tarnogórzanina 3 listopada. Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Został objęty policyjnym dozorem, ma złożyć poręczenie majątkowe i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Sprawa trafi do sądu, gdzie 44-latek będzie odpowiadał za czyn chuligański popełniony w warunkach recydywy. Może to skutkować wyższą karą.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI