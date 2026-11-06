Groźby i znieważenie Ukrainek w Tarnowskich Górach. 44-latek usłyszał zarzut

Groźby i znieważenie Ukrainek w Tarnowskich Górach

Tarnogórscy kryminalni zajęli się sprawą gróźb i znieważenia dwóch obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości. Ustalili, że na przełomie października i listopada 2026 roku mieszkaniec Tarnowskich Gór dwukrotnie pojawił się w jednym ze sklepów w mieście. Miał tam publicznie i bez powodu grozić kobietom oraz je znieważać. W toku czynności policjanci ustalili jego tożsamość.

44-latek z Tarnowskich Gór odpowie w warunkach recydywy

Policjanci zatrzymali 44-letniego tarnogórzanina 3 listopada. Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Został objęty policyjnym dozorem, ma złożyć poręczenie majątkowe i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Sprawa trafi do sądu, gdzie 44-latek będzie odpowiadał za czyn chuligański popełniony w warunkach recydywy. Może to skutkować wyższą karą.

Źródło: Policja.pl