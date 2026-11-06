Oskarżenia o rasizm w "Top Model"! Największa awantura w 15. sezonie programu

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Nocne plotki w jacuzzi
W ostatnim odcinku "Top Model" grupka osób odważyła się na gorące ploteczki o innych. Dominik, Hugon, Helena i Kuba siedzieli w jacuzzi i w pewnym momencie ten pierwszy powiedział, co sądzi o innych. Nie dziwiło go, że Janek i Leni odpadli, bo nie radzili sobie najlepiej. Dodał, że Benjamin, który wygrał poprzedni panel, wcale nie jest lepszy niż inny. W tym momencie Kuba wyszedł z jacuzzi i poszedł do Benjamina twierdząc, że Dominik, Hugon i Helena powiedzieli, że jest w programie tylko dlatego, że jest czarny.
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Benjamin był zawiedziony. Oni się bronili
Kolejnego dnia w domu "Top Model" doszło do sprzeczki. Benjamin postanowił powiedzieć, co przekazał mu Kuba. Był zawiedziony komentarzami kolegów i koleżanek.
Powiedziałeś coś, że jestem czarny, dlatego program mnie tu zostawia. Powiedziałeś to? - pytał Benjamin Dominika.
Helena, Dominik i Hugon zaprzeczali, że coś takiego się wydarzyło.
Jestem tak wkurzona, że to zostało tak przekręcone i ktoś po prostu stanął na głowie, żeby nas postawić w tak złym świetle - mówiła Helena, która oskarżyła Kubę o kłamstwa.
Dominik postanowił przeprosić
Dominik zapewniał, że nie powiedział nic, co sugerowałoby, że Benjamin jest w programie przez kolor skóry. Postanowił wyjaśnić to osobiście w prywatnej rozmowie.
Myślę, że jesteś tutaj, bo jesteś niesamowitym człowiekiem, bardzo umiejętnym. Masz niesamowite zdjęcia. Dlatego jesteś tutaj - zapewniał Dominik.
Uczestnicy się podzielili
Ostatecznie Benjamin i Dominik się pogodzili, ale uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Jedni stanęli po stronie Kuby i uwierzyli w jego wersję zdarzeń. Inni - z Mirą Majchrzak na czele - uważali, że Kuba wprowadza niepotrzebny zamęt i nie powinien wtrącać się w nie swoje sprawy.