Oskarżenia o rasizm w "Top Model"! Największa awantura w 15. sezonie programu

Nocne plotki w jacuzzi

W ostatnim odcinku "Top Model" grupka osób odważyła się na gorące ploteczki o innych. Dominik, Hugon, Helena i Kuba siedzieli w jacuzzi i w pewnym momencie ten pierwszy powiedział, co sądzi o innych. Nie dziwiło go, że Janek i Leni odpadli, bo nie radzili sobie najlepiej. Dodał, że Benjamin, który wygrał poprzedni panel, wcale nie jest lepszy niż inny. W tym momencie Kuba wyszedł z jacuzzi i poszedł do Benjamina twierdząc, że Dominik, Hugon i Helena powiedzieli, że jest w programie tylko dlatego, że jest czarny.

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Benjamin był zawiedziony. Oni się bronili

Kolejnego dnia w domu "Top Model" doszło do sprzeczki. Benjamin postanowił powiedzieć, co przekazał mu Kuba. Był zawiedziony komentarzami kolegów i koleżanek.

Powiedziałeś coś, że jestem czarny, dlatego program mnie tu zostawia. Powiedziałeś to? - pytał Benjamin Dominika.

Helena, Dominik i Hugon zaprzeczali, że coś takiego się wydarzyło.

Jestem tak wkurzona, że to zostało tak przekręcone i ktoś po prostu stanął na głowie, żeby nas postawić w tak złym świetle - mówiła Helena, która oskarżyła Kubę o kłamstwa.

Dominik postanowił przeprosić

Dominik zapewniał, że nie powiedział nic, co sugerowałoby, że Benjamin jest w programie przez kolor skóry. Postanowił wyjaśnić to osobiście w prywatnej rozmowie.

Myślę, że jesteś tutaj, bo jesteś niesamowitym człowiekiem, bardzo umiejętnym. Masz niesamowite zdjęcia. Dlatego jesteś tutaj - zapewniał Dominik.

Uczestnicy się podzielili

Ostatecznie Benjamin i Dominik się pogodzili, ale uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Jedni stanęli po stronie Kuby i uwierzyli w jego wersję zdarzeń. Inni - z Mirą Majchrzak na czele - uważali, że Kuba wprowadza niepotrzebny zamęt i nie powinien wtrącać się w nie swoje sprawy.

Sonda Po czyjej stronie jesteś? Kuba i Benjamin Dominik, Helena i Hugon

2025_11_21 TOP MODEL GOSIA SOCHA